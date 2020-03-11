1个月零1天的生死一线 重症患者成功脱离ECMO

3月10日上午11点，华中科大同济医院中法新城院区一位入院1个月1天的重症新冠肺炎患者成功撤离ECMO，1小时后，又成功脱掉呼吸机。这也是湖北省目前成功脱离ECMO的患者中病情最重的一位。

“虽然最高的时候烧到40℃，但我们没有想到他后来会变得这么重。”同济医院急诊与重症医学科主任李树生回忆。

患者刘先生，今年42岁，2月9日因持续发烧9天、干咳、胸闷、呼吸困难被收治到同济医院中法新城院区ICU病房，既往有糖尿病、高血压等基础病。像最早期的病人一样，刘先生的病情逐渐加重，医生进行了抗病毒、抗感染及其它的相关对症治疗，并给予无创呼吸机氧疗，但刘先生血氧饱和度持续下降，肺部功能严重受损。

2月20日，无创呼吸机持续辅助下，刘先生血氧饱和度进行性下降，动脉血氧分压低至50mmHg。医生马上进行了气管插管，并给予俯卧位下的机械通气支持，插管后刘先生缺氧状态一度得到改善。

“血氧饱和度下降至80%，血压不稳定”，谁知，两小时后，重症医学科李永胜主任医师便发现刘先生的病情再次急转直下，生命告急。是严重感染？还是因为机械通气导致的附加伤害？

李永胜通过观察观察患者胸部及叩诊发现，患者右侧胸腔鼓起，推测出现气胸。因为此时正采用机械通气帮助患者输入氧气，但患者由于此次新冠肺炎，原本应该像海绵一样有弹性的肺，变得比较僵硬，此时进行呼吸机正压通气，这种压力容易导致肺组织和脏层胸膜破裂的可能，因而肺和支气管内的气体逸入胸膜腔形成气胸。这也是许多重症新冠肺炎患者即便不进行机械通气，只是深吸气、或者打喷嚏都可能出现这样的危险。但这对于新冠肺炎病人来说，却是致命的，因为这会很快加重呼吸衰竭、甚至心跳骤停。

“立即穿刺引流！”李永胜马上通过穿刺，排出胸腔内的气体。

然而，这样稳定的时间并没有很长。2月23日中午，在吸入纯氧的前提下，刘先生血氧饱和度再次下降至80%，呼吸困难。

“能用的方法我们都已经用了，当时，考虑到患者很年轻，我们只能搏一把，上ECMO！”李树生说，借助ECMO可以刘先生自己的肺休息一下，给医生更多的治疗时间。

接下来，医生能做的就是坚守与等待了。

谁知道，3月3日刘先生又出现了酱油色的血尿。是由于体外循环造成的血红细胞的破坏、还是免疫功能异常，或者是药物的影响？……一一筛查并评估后，李永胜发现，原来是抗病毒药物利巴韦林的副作用。于是，为了保护刘先生的肾脏功能，大家决定为他开展透析，通过补充碱性药物，碱化尿液，促进游离血红蛋白的排出。

幸运的是，在护士长熊杰的密切配合下，大家所担心的血栓、导管感染、出血等一系列的状况都没有出现。

3月5日开始，刘先生的胸片显示肺部有了明显的好转，病毒性肺炎被逐步地吸收。

3月7日，再次复查，恢复得更好了。

“可以考虑让他自己的肺工作了。”3月9日，大家减少了氧的供给，只保

持ECMO转动，刘先生的肺像是重新被激活了，并没有出现不适。

因此，有了前一天的适应，3月10日上午10点，刘先生顺利脱下ECMO。更让大家欣慰的是，经过1个小时的观察，刘先生呼吸平稳，于是接着又脱掉了呼吸机。现在，该患者血氧饱和度为97%，情况稳定。

“这是一个阶段性的顺利，他已经过了最艰难的时刻了。一个多月的坚守，我们的决定是正确的。”李树生说他此刻最大的希望，是所有的重症新冠肺炎患者都能像刘先生一样，得到全面的治疗，早日康复。