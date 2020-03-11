专家建议：复工后更应注重防控 避免过多的聚集

目前，大多数企业陆续复工，那么，在复工后需要注意些什么？近日，新华网推出专题《战“疫”专家说》，第13期采访了同济大学附属上海市肺科医院呼吸与危重症科主任徐金富，他表示，复工后更应加强防控意识，尽量避免去人流聚集的区域。同时，勤洗手、戴口罩、多通风等也必不可少。

新华网：复工后需要注意些什么？

徐金富：这一次新冠肺炎所导致的疫情对我国乃至世界造成了很大的影响。目前，我们既要做好防控工作，也要逐步复工复学。在复工复学过程中，家庭、个人应充分重视疫情，例如勤洗手、戴口罩，加强个人防护；同时，我们要避免聚集在人流密集的公共场所，避免不必要的串门、聚会及多人交流。在人群聚集过程中，尽量保持距离。从个人卫生角度，洗手是非常重要的，洗手的次数没有上限，不能随便用水冲一下草草了事，尽量按照规矩来洗。

在公共场所消毒、清洁、通风这一方面，大家也尽量要树立更高的要求。在公共场所的大楼里，建议尽量不开中央空调，独立空调应该可以使用。在开空调过程当中，还需要注意要定期开窗通风。

外出后回到家应该立即换掉衣物，将衣物挂在通风、干燥的地方。一般而言，衣物在通风、干燥的环境下即便是沾染了病毒，也可能在几个小时内死去。所以，外出穿过的衣服不要在家里继续穿，而应该放在相对隔离的地方进行通风晾晒。

我们在临床工作中发现，一些新冠病毒疑似病例可能会出现肺外的症状，例如乏力、全身酸痛、精神不振、萎靡等，还有如腹泻等消化系统的症状，在家庭成员之间，如果出现咳嗽、发热、胸闷、气急等呼吸系统的症状，要尽快识别、就医。

传染病靠三个途径传染，分别是传染源、传播途径和易感人群。目前怀疑新冠肺炎存在粪口和气溶胶的传播，但最主要的传播途径还是飞沫传播和接触传播。通过戴口罩和洗手的方式能避免飞沫传播和接触传播，同时也能解决大部分的气溶胶传播和粪口传播。所以大家不必过多恐慌，做好个人防护即可。

因为新冠病毒是一种新型的病毒，普遍大众都是病毒的易感人群。存在免疫功能抑制、免疫功能相对低下，或有基础疾病、老年人、肥胖、孕妇等这几类人群更容易被新冠病毒所感染，导致发病。针对这类人群，更需要做好自我防护，临床医生也更应该多关注他们的情况。

新华网：疫情期间，还能不能去医院就诊？应该怎样就诊？

徐金富：对于患者或者有医疗需求的人群，如果通过短时间观察，发现症状无法缓解，应该及时就医。我们希望所有就医的患者，能够提前在网站上进行预约。预约有很多好处，一是避免人群聚集排队，二是更利于医院的工作安排。在预约的时间内，到指定的医疗机构就诊是一个不错的选择。

新华网：临床如何筛查疑似病例？

徐金富：其一是根据流行病学暴露史来判断。即病人是否曾去过武汉或者湖北旅行、是否有可能接触过确诊的新冠肺炎患者、是否有聚集性发病的可能性。如果有其中的任何情况，那么患者可能在流行病学上存在一定的疑问。

我们在临床上观察病人是否存在一些呼吸系统的症状，包括发热、咳嗽、气喘、胸闷等，但我们应要更加重视肺外的症状，肺外症状可能存在消化系统、精神系统，包括全身的不适感。第二，我们会查患者的血常规。血常规属于简单的检查，可以马上出结果。大部分患者会出现白细胞正常或者减低，淋巴细胞绝对数量会降低，这种情况有可能被怀疑是新冠肺炎。第三，我们会针对这些患者做胸部的影像学检查，这非常重要。在胸部影像学检查里，胸部CT是比较清晰的，可以从中看到具有特征性的影像学改变。

如果这三条里符合了任意两条，我们认为他可能在临床特征里符合新冠肺炎的判定。若是既有流行病学史暴露，又有这三条里面的任何两条，我们认为这个患者是新冠病毒肺炎的疑似患者。一旦确认为疑似患者，应将其隔离，收治住院后进行进一步的排查。（张馨心）