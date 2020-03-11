孕产妇，莫让疫情耽误正常检查和生活

编者按

2020年的这场新冠肺炎疫情，人们都自觉闭门不出，甚至连生了病都尽量不去或少去医院。但有一个特殊群体——孕产妇，却不得不在非常时期也要经常出入医院，而她们遇到的一系列问题也是迫在眉睫：疫情尚未过去还要不要去定期产检？错过了某次产检后果严重吗？身体不舒服要不要去医院看病？面对疫情产生恐慌抑郁等心理问题怎么办……

的确，疫情当前对孕妇而言更为特殊，去不去医院都是纠结和两难。近日，北京一名怀孕14周的孕妇，因腹部疼痛凌晨赶到顺义区妇幼保健院急诊，经检查是阑尾炎不排除穿孔可能。问诊得知她已腹痛几天，只因在疫情期间害怕去医院就一直忍着，要不是夜里疼得实在受不了还会硬抗着不就诊。其实，如果这位孕妇能早点来医院，轻度阑尾炎只需保守治疗就可，但现在病情因延误加重了，不得不进行手术。

其实，在全民战“疫”时期，医院虽是高风险场所，但是其防护也会做到最高等级。孕产妇只要做好个人防护，理性就医，该做的孕期检查一项也不要落下，保持健康生活和良好心态，新型冠状病毒就没有那么可怕。请孕妈妈们相信，抗疫的春天正在向我们走来，愿我们都尽早卸下防护行头，尽情拥抱春暖花开的美好！正像北京妇产医院贴在候诊区的温馨提示：“此刻我们保持距离，未来我们幸福可期”。

产检啥时都不能省 错过一次不必担忧

■ 北京儿童医院顺义妇儿医院产科医师 黄丹

新冠肺炎疫情期间，有些孕妇可能因为隔离、暂时无法返京等各种原因错过了上次医生预约的产检；还有些孕妇因为怕去医院检查容易被病毒感染，该做的检查也是能省则省，这样会有严重后果吗？

其实，孕期产检是包括对孕妇进行规范的产前检查、健康教育与指导、胎儿健康的监护与评估、孕期营养及体重管理和用药指导等一套完备的科学方案，是降低孕产妇和围产儿并发症的发生率及死亡率、减少出生缺陷的重要措施。疫情是短暂的，而孩子的健康发育是长久的，所以产检千万不可随意省略。现在各医院在非常期间都有严格的防护措施来避免交叉感染，准妈妈们去医院产检不必过于恐惧，只要认真做好个人防护即可。

产检有时间范围，重要的产检不能省略

大部分产检都有一个时间范围，只要在这个时间范围内完成都可以，因此孕妈妈们也不必担心偶尔错过一次。如果检查的整个时间段都错过了，那就要先了解一下这个产检的目的是什么，在下一次见到医生时要告之你错过了什么，咨询是否还有补救方法。以下就是产检中不可缺少的重要检查及其时间段。

早孕期（14周之前）：检查频率4周1次。6-14周：建档及NT（胎儿颈项透明层厚度）检查，这是首次大范围初筛、确定预产期等。其中，6~7周的B超是必须的，以确定胚胎是否存活，是否宫内怀孕，排除宫外孕及瘢痕妊娠。NT是为了筛查胎儿是否存在染色体异常，是有特定时间段不能错过，最好在11周至13+6周之间按预约时间来医院检查。而像建档、办理生育保险等，都可等疫情缓解后再来医院办理。

孕中期（14周至28周）：检查频率4周1次。14-20周：做唐氏筛查/无创DNA检查。16-22周：做羊水穿刺，进一步筛查胎儿是否存在染色体异常。20-24周：做“大排畸”四维B超，筛查胎儿是否存在结构畸形。24-28周：做OGTT（糖耐量试验），筛查母亲是否合并妊娠期糖尿病。

孕晚期（28~36周）：检查频率两周一次。28-32周：做“小排畸”B超，进一步筛查胎儿是否存在结构畸形；开始自数胎动，如果胎动无异常，晚一两周产检也无大碍。32-36周：做GBS、胎心监护、生化等，评估胎儿大小、活力及排除部分孕晚期合并症。

孕晚期（36-41周）：检查频率一周一次。包括B超检查、胎心监测、测量骨盆等，并进行综合评估，初步确定分娩方式。但晚孕期的B超没有严格时间限制，如果没有胎动胎监异常，没有流血、流液、腹痛、宫缩等，不一定每周都来产检，可以等疫情缓解后再来医院检查。

以上仅是孕期不可或缺的重要检查项目，而每次产检还都有必需的诸如血、尿常规检测，体重测量，血压测量及孕晚期的胎心监护等检查。

两种情况孕妇可先在家观察不必就诊

孕妇如有以下几种情况不必急于去医院，可暂在家观察。

1.孕早期少量阴道出血或下腹隐痛。在怀孕早期即停经3-6周左右有极少量阴道出血或下腹隐痛为正常的生理现象。不过这种阴道出血量非常少、持续时间短，下腹痛也仅仅是大家所谓的“有点像来月经的疼、下腹坠感”等。若出血量多、持续、下腹痛加剧，需立即去医院。

2.孕35周后少量阴道出血但没有宫缩。孕晚期少量阴道出血我们称之为见红，这虽是临产的一种先兆，但距离真正临产还有数日不等。判断是不是即将要分娩最可靠是看宫缩，如果仅是见红而尚无宫缩，可以再观察，等出现了不规律宫缩再去医院。

孕35周有阴道出血要不要去医院保胎？虽然胎儿到37周才足月，但孕周达35周所分娩的新生儿的预后与足月新生儿并无统计学差异，且保胎也有保胎的相关风险，所以一般孕周达34-35周时即便临产也不再保胎，其处理等同足月胎儿。

五类现象孕妇必须及时去医院急诊

孕妇如果有以下几种情况一定要及时去医院，避免发生危险。

1.任何时候阴道出血超过月经量及下腹剧烈疼痛。阴道出血量多、下腹剧痛提示可能流产、早产、胎盘位置异常、胎盘早剥等，危及母婴安全，要及时去医院就诊。

2.阴道流液。阴道大量流液提示胎膜早破的可能，胎膜破裂有脐带脱垂、胎儿宫内感染等风险，需要及时到医院诊治。

3.胎动异常。胎动是提示胎儿宫内情况的重要指标，尤其在孕晚期，胎动过多或过少均提示胎儿宫内缺氧的可能，需要及时到医院进一步检查。

4.严重的恶心呕吐、头晕头痛、视物不清、心慌气短、胸闷憋气、血压升高等。提示孕妇可能存在妊娠期合并症如高血压疾病、胆汁淤积、心功能不全等，需要到医院进一步排查诊治。

5.孕妈妈如出现发热、乏力、干咳、流涕、腹泻等可疑症状。且孕妇或其家人14天内有疫情高发区旅游史、居住史或与确诊病人有密切接触史，应去指定医疗机构尽快就医。

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疫情期间，孕产妇就医“三大纪律”

■ 明文

如何选择就诊医院？如孕妈妈因发热就诊，首诊应去医院发热门诊排查。如孕妈妈无发热，且因非产科情况就医，应就近选择能满足需求、门诊量较少的医疗机构。

如因产科情况就医，除紧急情况外，尽量选择建档医院。就诊前做好预约和准备，尽可能缩短就医时间。注意做好防护，减少陪同就诊人员。

就医如何自我防护？需要就医时，孕妈妈应提前预约，分时段就诊，避免集中候诊，尽量缩短就医时间。孕妈妈和陪同人在途中及医院均应全程正确佩戴口罩。到医院时应配合进行体温筛查和流行病学调查。如果孕妇有发热情况，直接先到发热门诊就诊，遵医嘱进行下一步检查。

孕妈妈外出就医时尽量避免乘坐公共交通工具。应做好充分的个人防护，离开家后需要全程佩戴一次性医用口罩，陪同家属也要戴口罩。注意防寒保暖，避免感冒；随身携带免洗洗手液或消毒湿巾，保持手卫生。此外，孕妈妈接触医院门把手、门帘、医生白大衣等医院物品后，尽量使用手部消毒液。手消毒之前不要接触口、鼻、眼。在医院和路上，和其他人尽可能保持1米以上的距离，尽量减少在医院停留时间。离开医院后，要尽早清洗双手。回家后，要妥善处理口罩，及时更换衣物，洗手洗脸。

产后42天复查怎么办？对于孕期及分娩期正常且产后也没有发生异常情况的产妇，可以通过网络、电话和医生商议，产后复查时间可适当延长。

如有孕产期合并症、并发症未恢复或有自觉症状者（如高血压、重度贫血等），应规范进行产后复查，以便了解疾病恢复情况，及时处理。产后42天内如出现发热、晚期产后出血、腹痛等异常情况，应在提前做好防护的情况下及时就医。

非常时期，孕妈妈晒出心情远离抑郁

■ 北京友谊医院妇产科副主任医师 杨桦

作为一名妇产科大夫，我可以近距离感受到孕妈妈在疫情期间的不安、焦虑和无助。面对新冠肺炎疫情，孕产妇更易出现不良情绪，甚至产生如抑郁等心理问题，她们应如何自我调节保证身心健康？

孕妈妈需警惕，抑郁离你或许并不远。抑郁症是孕产妇最容易出现的心理问题之一，如果出现如下症状请一定要警惕抑郁风险：1.持续的悲伤、焦虑或“空虚”的感觉；2.感觉没有希望和（或）悲观主义；3.负罪感、没有价值感和（或）无助感；4.易怒，坐立不安；5.对曾经喜爱的活动或爱好丧失兴趣，包括性；6.乏力和精力下降；7.注意力集中困难，记忆细节困难，决定困难；8.失眠、早醒或过度睡眠；9.吃得过多或丧失食欲；10.打算自杀，尝试自杀；11.持续的疼痛、头痛、肌肉抽搐或治疗后仍不缓解的消化问题。

五招帮孕妈妈减压缓解抑郁症状。如果孕妈妈有了上述症状，可尝试用下面这些方法缓解。注意：如若自我调整后仍没有改善，请一定要到专科医院进行心理咨询。

1.坚定信心，科学防控：新冠肺炎终究会被人类战胜，请各位孕妈妈充满信心但也不要掉以轻心，做到“少出门、戴口罩”，做好防护，按时产检。

2.规律作息，生活充实：按时入睡、按时起床，保障充足睡眠，建议每天8小时以上；规律进餐，色香味俱全的美食有助于提高愉悦感；试试听音乐、追韩剧，做一些自己喜欢的事情。

3.适当锻炼：选择孕妇瑜伽、孕妇操，胎盘位置低的孕妇可做上肢活动，持之以恒，合理运动可让自己精神更加充沛饱满。

4.家庭娱乐：选择轻松的娱乐项目，最好能和家人一起进行，比如小游戏、搭积木、智力拼接玩具等；多和家人分享自己的心情。

5.放松冥想：如抬头后仰，体会到紧张后再慢慢复位，深吸一口气，慢慢呼出；双手握拳，再慢慢展开；双脚跟着地，脚尖翘起，体会到紧张后再放平。以上动作循环重复，每天1-2次，每次20分钟。

我想对孕妈妈说的是：你的每一种情绪都值得被聆听，晒出心情，你可以感受到阳光般的温暖。春天快到了，愿天下的孕妈妈们心里都充满阳光，春风满面。