健康心态是最好的“疫苗”

从1月23日，武汉“封城”，战疫打响至今，8万多例确诊，已有近6万例的治愈，这是何等效率。总书记重视，中央强力调度，各省紧急驰援，全民团结一心，无数人“逆行而上”等等，这些都是战疫取得阶段性胜利的关键，但还有一个重要元素也不能忽略。

2月3日，习近平总书记在中共中央政治局常务委员会会议上强调，要加强心理干预和疏导、有针对性做好人文关怀。以此次会议为节点，心理援助队强力介入，为疫情防控战阶段性胜利立下汗马功劳。

中国社科院社会心理学中心的一份调查数据显示，从除夕到春节期间，在参与调查的11055人中，对于疫情的主流情绪是较为强烈的担忧（79.3%），恐惧（40.1%）和愤怒（39.6%）。可以说，在这场战疫中，我们不仅仅需要防控病毒，更需要防控心理恐慌和焦虑压力。

心理恐慌和焦虑压力属于心理层面的问题，心病还需心药治，对患者，对公众来说，心理援助既有必要，也很重要。在疫情初期，有人频刷病例数量，高度警惕周边动向，陷入过度恐慌之中；有人时刻盯着专家发言，亦步亦趋，盲目参与“抢购潮”……这些极端思维或不理性情绪蔓延，带动着周边人担惊受怕。长久以往，有精神崩溃、身体垮塌之忧。

重庆医科大学附属第一医院精神科教授、联合干预组副组长李静说得好，“病人心病解除了，治疗会更有效”。心态是“第一免疫力”，也是最好的“疫苗”，我们期待科学家研制出疫苗，在生理上保护我们；更期待自己身体内锻造出“心理疫苗”，在精神层面支撑住我们。

惊蛰过后，气温要真正转暖了。熬过了寒气逼人的季节，我们终于迎来了春暖花开的时节。为武汉加油！为中国加油！（王延斌）