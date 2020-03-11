武汉方舱医院全部休舱

10日，武昌方舱医院休舱在即，患者和照顾他的医务人员紧紧拥抱。

本报记者 张武军摄

9日晚，武昌方舱医院，医护人员巡夜时与即将出院的患者依依惜别。

本报记者 李 舸摄

武昌方舱医院，休舱！武汉市所有方舱医院，休舱！2020年3月10日，这个看似普通的日子，将被永远铭记！

“中国必胜！湖北必胜！武汉必胜！”下午5时许，来自全国14支医疗团队的医务人员齐声呐喊，声震云霄。

“我和我的祖国，一刻也不能分割……”简短的武汉市方舱医院休舱仪式后，医疗队员们自发开启“拉歌”模式，医疗队的旗帜热情挥舞。35个日日夜夜的坚守，终于换来这激动人心的时刻！勇敢的白衣战士，终于抛开坚硬的铠甲，孩子般肆意地欢笑着。

“第一批患者进舱的情景，还历历在目”。江西支援湖北护理队队员胡星说。2月5日深夜，武昌方舱医院作为武汉市首批方舱医院第一个开舱运营。800个床位，24小时之内收治了300多位患者。胡星他们忙了一个通宵，“第一次接触这么多确诊患者，不仅工作紧张，心里也有点紧张。”

患者刚来时，不太适应新环境。江西支援湖北护理队队员李小芳说：“我们就把患者当亲人，给他们做心理疏导。慢慢地，患者也跟我们成了朋友，有的还主动当志愿者。”下午两点半，记者看见患者宋先生还在帮医护人员收拾床铺，“有什么活儿主动搭把手，医护人员很辛苦了。”

“湘鄂一家亲”“平安回家”……中南大学湘雅二医院国家救援队队员台适的防护服被患者写得满满的。“有一位小患者对我说，将来长大后，也要成为像我们一样的医生！”50多岁的张先生马上就要出舱了，还在和一名护士下围棋。“那天输了，出舱前要扳回一局。”护士说完，张先生哈哈大笑。

下午2点半至4时许，最后49名患者陆续出舱。离开前，他们纷纷和自己病区的医护人员合影留念。

截至10日下午，武昌方舱医院累计收治患者1124人，累计治愈出院833人。来自9省份的869名医护人员并肩战斗。他们是同行，更是战友。

“全国医疗队的战友们，义无反顾来湖北支援我们。我要衷心地对你们说一声，谢谢！”武昌方舱医院常务副院长、武汉大学人民医院医疗队队长马永刚边说边深鞠一躬。

贵州医疗队员们唱起《我在贵州等你》。贵州中医药大学第二附属医院副院长、贵州第五批援鄂医疗队救治组组长黄礼明说：“我们不一定见过彼此摘下口罩的样子，但只要说起武昌方舱，随时可以相认！”

“一起战，一起赢！”医疗队队员们高声呐喊。

武汉人民不会忘记你们！湖北人民不会忘记你们！方舱医院，是人类抗击传染病史上的创举。武汉16家方舱医院，共治愈1.2万余名新冠肺炎轻症患者。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。武汉方舱医院休舱，是武汉保卫战的一个重要的阶段性成果。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 02 版）