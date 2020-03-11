进一步加强中西医结合

2月23日，习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上强调，要加快推广行之有效的诊疗方案，加强中西医结合。新冠肺炎的防治实践表明，中医药早期介入、中西医结合治疗，对于提高治愈率、降低病亡率具有显著作用。

新中国成立以来，中西医结合事业取得令人瞩目的成就，不仅促进了医学长足发展，也提高了各种疾病的治疗效果。在2003年抗击非典期间，中西医结合疗法就取得了明显效果。在新冠肺炎疫情防控期间，中西医结合治疗再次发挥作用。但也要看到，目前中医药抗病毒的基础与临床实证研究尚显不足，对其作用机理的独特性挖掘有待深入。这些问题在一定程度上反映了加强中西医结合、促进中西医优势互补的迫切性。

中医药是在中国传统哲学孕育下产生的医学科学。虽然时代在进步、科技在发展，但是古老的中医智慧仍然具有旺盛生命力，能够为我们攻克重大疾病提供宝贵的研究思路。习近平总书记强调，“中国医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙”，要“着力推动中医药振兴发展”“传承精华，守正创新”。加强中西医结合，必须正确认识中西医并重这一我国医疗卫生事业的基本工作方针，对中医药整体防治方案进行全面认识和有效论证。

加强中西医结合，要对中医药学科发展模式和评价机制进行改革创新。中医药现代化与产业化的源头活水来自鲜活的临床实践，需要加强符合中医学自身特点的创新，加强基础理论与文献的研究。很多中药对抗击疫病有独特的功效，需要与现行的中医药临床相结合，做好传承教学工作。这就要求我们对中医药教材和课程教学内容进行大的改革，加强中医理论与实践的紧密结合，体现研究的现实性、针对性。当务之急是优化中医药发展的生态，尤其是在支持中医药人才成长和加大科技投入力度方面尽快补上短板。

加强中西医结合，还应着眼长远、面向未来，进一步突破机制约束。首先，应打破目前学科分置的壁垒，加强国内中西医院校战略合作，并促进高水平的中医药大学与西医顶尖院校（乃至世界一流综合性院校）的交流合作，突破技术瓶颈，实现创新发展，在新医科建设的征程上唱响中西医结合的强音。其次，瞄准生命科学发展前沿，以建设中医药科技创新体系为目标，以明确学科发展方向为主线，汇聚一批具有宽广胸怀、前瞻眼光、扎实功底的优秀人才，形成一批国内外公认的中西医领域临床诊疗技术创新和原创性基础研究成果。还要充分利用人工智能和大数据带来的机遇，将其与中医药特有的非线性思维与高度个性化的特质相融合，加大医学人工智能学科与专业建设，提升中西医研究临床转化水平。

（作者为上海中医药大学校长、上海市医学会会长）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 09 版）