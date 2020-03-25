加快构建中西医结合的应急医疗体系

面对新冠肺炎疫情这场危机和大考，以习近平同志为核心的党中央迅速作出部署，全面加强对疫情防控的集中统一领导，动员和组织全党全国全社会众志成城、共克时艰，目前已经走出最困难的阶段，疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势不断巩固和拓展。回顾这场与时间赛跑、与病魔较量的战“疫”，中西医结合的应急医疗体系为提高治愈率、降低病亡率、维护人民群众的生命安全和身体健康发挥了独特作用，以实际行动践行了习近平总书记提出的“坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战”的指示要求。

习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十二次会议上明确指出，要健全科学研究、疾病控制、临床治疗的有效协同机制，及时总结各地实践经验，形成制度化成果，完善突发重特大疫情防控规范和应急救治管理办法。这一重要论述为加快构建中西医结合的应急医疗体系、完善健全国家公共卫生应急管理体系提供了科学指南和基本遵循。

充分发挥中医参与应急医疗方案的决策作用。中医与西医相互借鉴是中国特色医药卫生与健康事业的重要特征和显著优势。为此，各级卫生行政部门在组成公共卫生应急工作制度中，应建立中西医统一领导、互学互鉴、协助配合、协调一致的运行机制，明确有一定比例的中医药专家全程参与救治方案研究。在部署应急治疗救援任务时，要将有条件的中医医疗机构及时纳入，为中医药实施科学救治提供硬件保障。在开展国际应急医疗合作中，要组织中国中医药界积极与国际社会加强合作交流，分享防疫和救治经验，向有需要的国家和地区提供有效中成药、专家咨询和任何力所能及的援助。

健全中西医协同发展的基本保障制度。良好的制度是促进中西医应急医疗体系并重发展的基础。在应急救治中，要建立中西医结合会诊巡诊制度，统筹调配足够的中医资源，加强中药配备等保障，满足中西医结合医疗救治需求。在中药研发和使用方面，要建立与中医诊疗相匹配的中医药价格和医保政策，加快构建中医药理论、人用经验和临床试验相结合的中药注册审评证据体系，不断提高中医药在卫生保障体系中的比重。在医院设置方面，要根据中西医发展规律，科学设置中医医院建设标准，建立健全体现中医特点的现代医院管理制度，尤其是为有效应对传染病等突发公共卫生事件，鼓励有条件的地区建设独立的中西医结合传染病专科医院。

完善中西医结合的科研创新投入机制。中共中央、国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》明确指出，中医药传承不足、创新不够、作用发挥不充分，迫切需要深入实施中医药法，采取有效措施解决以上问题，切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。为此，有关部门要在重大科技专项中研究设立中医药科技研发专项、中医关键技术装备重大专项和国际大科学计划，开展中西医结合参与防治重大、难治、罕见疾病和新发突发传染病等临床研究，加快中药新药创制研究。要健全赋予中医药科研机构和人员更大自主权的管理机制，建立知识产权和科技成果转化权益保障机制。各地应出台政策鼓励医药企业、医疗机构、高等学校、科研机构等协同创新，完善中医药产学研一体化创新模式，大大提高中西医结合在国家突发公共卫生应急体系中的作用和地位。

（作者为北京中医药大学校长、教育部高等学校中西医结合类专业教学指导委员会主任委员）