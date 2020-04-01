国务院扶贫办：开展六项工作确保高质量完成脱贫攻坚

人民网北京4月1日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国务院扶贫办综合司副司长王春燕认为，疫情对脱贫攻坚硬仗带来了新的困难和挑战。根据国务院扶贫办前期调度分析情况，疫情对贫困地区的影响有三个方面：一是制约贫困户外出务工增收；二是加大了农户生产经营的困难；三是推迟了扶贫项目开工的时间。

王春燕表示，针对这些困难，国务院扶贫办联合其他部门，出台了包括产业就业、资金、金融等10多个方面的一系列政策文件，正逐步得到落实并发挥作用。现在除湖北省外，各地驻村工作队和驻村干部全部到位，东西部扶贫协作资金已经全额拨付到位，超过协议数且还在持续增加。贫困劳动力外出务工等都在进一步提速。

王春燕提出，下一步要强化政策落地落实，加大指导力度，督促各地抢回耽误的时间，把落下的工作赶上去，确保高质量完成脱贫攻坚任务，具体要开展六项工作。

一是要推动贫困劳动力尽快外出务工，要重点组织摸排出有意愿的561万劳动力有序返岗务工，加大“点对点”的接送力度，落实补贴政策。出不去的人，要就近就地安排就业机会。

二是推动生产发展和扶贫产品销售，特别是要做好消费扶贫行动。

三是对52个县和1113个村开展挂牌督战。要集中力量歼灭这些深度贫困堡垒，今年上半年把短板补上。

四是补齐“三保障”和饮水安全短板，今年6月底前要全部完成。

五是督促各地尽快建立防止返贫监测和帮扶机制。

六是要加强易地扶贫搬迁后续帮扶工作。现在已搬出去的将近1000万人，同步搬迁500万，要关注集中安置点的后续帮扶工作，确保不仅搬得出，还要稳得住、有就业、逐步能致富。