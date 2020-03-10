国务院扶贫办：中西部22省计划扶贫项目开工率达1/3

人民网北京3月10日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，国务院扶贫办规划财务司司长黄艳表示，中西部22个省今年计划扶贫项目是35万多个，目前已开工11.3万个，开工率达到1/3，扶贫车间复工率达60%以上,各地复工复产速度在加快。

黄艳介绍，对于易地扶贫搬迁，发改委牵头联合相关部门印发了关于加大易地扶贫搬迁后续配套建设和后续产业发展的相关文件，确保今年上半年任务完成。

黄艳表示，国务院扶贫办针对各地复工复产，主要采取了三项措施。一是保障年度项目开工必须完成实施，要求具备条件的项目及时开工建设，暂时不能开工的做好前期设计、评审等工作。同时对于政府采购项目，明确要进一步优化采购程序、加快进度，确保早开工、见实效。

二是对扶贫产业和企业给予补贴支持，加大对受影响较大的产业项目生产、贮存、运输和销售等支持力度，对努力克服疫情影响，积极吸纳贫困人口就业发展的扶贫龙头企业和扶贫车间等，给予一次性补贴和贷款贴息支持。

三是做好项目库的动态调整，对因疫情致贫、急需实施的项目，和有利提高贫困人口收入的项目，优先安排资金予以支持。