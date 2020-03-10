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专家分析“疫情应激综合征”：是憋闷和恐惧“造出来”的毛病

2020年03月10日08:29 来源：中国新闻网

　　江苏省中医院专家发现，自该院门诊正常开诊后，消化不良伴有失眠、胸闷等“三联症”的患者明显增多，慢性胃病明显加重的病人也明显增多。

　　江苏省中医院专家指出，这是“疫情应激综合征”的身心表现，属于消化系统心身疾病，是因“宅”在家里“没事干”、“憋闷、恐惧造出来的毛病”，要及时认清；患者要在严格落实疫情防控要求的前提下，做好生活调理，此举将有助于恢复健康。

　　连日来，江苏省中医院严格按照国家疫情防控相关要求，门诊正常开诊。该院消化科主任徐陆周表示，从近期门诊观察，不少病人由于长时间“宅”在家“没事干”，在疫情防控期间有担心恐惧心理，出现了多种不适，尤其以消化系统为主，大多与原有疾病关系不大。

　　徐陆周表示，前段时间，不少人每天“刷屏”了解疫情信息，加上防控要求不敢出门，总有恐惧焦虑的心理。有的整天无所事事，身体有点不舒服，就过度地放大症状，时间久了，引发了系列“问题”。

　　徐陆周举例说，35岁的患者赵女士最近感到上腹部刺痛，上网查觉得自己很像胰腺癌的症状，又因看病不便未能及时就诊，总感觉病情被延误，来医院做过检查没有异常，转而怀疑医生诊断不出来，精神几乎崩溃，整天以泪洗面，一家人也难以安神。

　　再次就医时，赵女士怀疑自己得了“不治之症”，放声痛哭。检查之后，医生发现她的身体并无大碍，只是因为过度紧张引发焦虑，放大了自己的症状，诱发恐癌心理。

　　徐陆周表示，近期像赵女士这样到医院求助的人，有不少都出现了类似情况。

　　对于治疗方案，徐陆周认为，要消除社会刺激因素影响，使患者得以在相对平和温馨的生活环境中恢复正常心态，以减弱致病的外在刺激；去除心理病因，即帮助患者改变对社会刺激事件的认知模式，培养正常心态；消除生物学因素，治疗原发疾病。680809

(责编：许心怡、崔元苑)


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