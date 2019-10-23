张先生，患高血压、糖尿病已30多年，一直在接受规范的治疗。两年前配偶去世，他的活动开始减少。近日，就诊时介绍，他自退休后，正常吃饭，但体重却一直在下降，与65岁相比已经瘦了约10公斤,还很是疲乏，有时爬一层楼都累，还摔倒过两次，好在没有骨折。他怀疑自己得了肿瘤，经检查一切都好，那为什么他会消瘦和乏力呢？

其实，乏力和消瘦对老人来说是很常见的事。这个病人经检查确定，患的不是肿瘤，而是老年人常见的衰弱综合征。人老后，身体的生理储备能力会下降，多个系统也会失调，从而限制了机体对内外的应激反应性，增加对应激事件的易感性，使之不能有效地对付负性事件。老年人生理储备减少或者多元异常的外界小刺激就可以引发临床事件。

哪些是衰弱的易发人群？65岁以上社区人群，衰弱程度约10%～25%，80岁以上社区人群，衰弱程度约30%～45%，且女性〉男性，住院的老年人〉社区的老年人。

衰弱是一种慢性、渐进的疾病，它的临床风险还是很高的，最常见的是跌倒、失能和依赖、延迟和完全不能康复，药物治疗对其效果不佳。衰弱是老年人一系列连续状态发展中的一部分。但是衰弱并不是失能，只是失能前的一种状态，肌少症是老年衰弱中最常见的。

一般从30岁之后，人体的肌肉就会因为年龄增加开始流失。

衰弱综合征分为衰弱前期、衰弱期、衰弱并发症期。衰弱前期：没有衰弱的临床表现，但面对应激时易损性增高,是临床上识别和干预的重点。衰弱期：生理功能储备下降，不能应对急性损伤或应激，肌少症是衰弱的初期表现，也是临床干预的重点。衰弱并发症期：衰弱引起各个系统的并发症，疾病难以控制。

一旦得了衰弱症，如何改善？运动锻炼是改善虚弱最重要的方法，阻抗运动和有氧耐力运动是预防和治疗的有效措施。对体重下降者要补充能量和含有富亮氨酸的必需氨基酸混合物的蛋白质，这样可以增加肌容量进而改善无力衰弱状态，老年人的蛋白质摄入要高于年轻人。同时要补充(含有钙)维生素D，每天800U，以改善下肢的力量和功能。（北京大学人民医院主任医师孙宁玲）