专家解析何为心身疾病

心身疾病又称心理生理障碍，是一组发生发展与心理社会因素密切相关，但以躯体症状表现为主的疾病，如冠心病、原发性高血压和肠易激综合征等。心身疾病的患病率在10%~60%之间，对人类健康构成严重威胁。

常见的心身疾病有哪些？它是如何发生发展的，又该如何治疗？2019年5月15日（周三）15:00-16:00，首都医科大学附属北京中医医院心身医学科主任张捷将在“人民好医生”App进行科普直播，并在线解答大家关于心身疾病的各种困惑，别错过哦！

专家简介

张捷，首都医科大学附属北京中医医院心身医学科主任，主任医师，硕士生导师。兼任中华医学会心身医学专业委员会常务委员、中西医结合学会精神卫生专业委员会常务委员。

擅长：针药并用、中西结合治疗焦虑症、抑郁症、失眠、更年期综合症及躯体疾病伴发的情绪障碍等。并从事心理治疗工作。

出诊时间：周一、周二全天，周三、周四上午，专家门诊。周二晚特需门诊。

心身疾病是并列于躯体疾病和精神疾病的第三类疾病，长期以来,心身疾病对人类健康构成严重威胁，是造成死亡率升高的主要原因，已日益受到医学界的重视。门诊与住院患者中约有1/3患有心身疾病，人群的心身疾病的患病率在10%~60%之间。

心身疾病的主要特点

1.以躯体症状为主,有明确的病理生理过程；

2.某种个性特征是疾病的相关因素；

3.疾病的发生和发展与心理社会应激(如生活事件等)和情绪反应有关；

5.心身疾病通常发生在自主神经支配的系统或器官；

6.心身综合治疗比单用生物学治疗效果好。

如何预防心身疾病的发生？

心身疾病是心理因素和生物因素综合作用的结果，因而心身疾病的预防也应同时从心、身两方面进行。

心理上：对那些具有易怒、抑郁、孤僻及多疑等明显心理素质弱点的人，应及早通过心理指导健全其人格；对于那些有明显行为问题者，如吸烟、酗酒、多食、缺少运动及A型行为等，用心理行为技术予以指导矫正；对那些工作和生活环境里存在明显应激源的人，要及时进行适当的调整，减少或消除心理刺激；对出现情绪危机的正常人,应及时进行心理疏导。

躯体上：某些具有心身疾病遗传倾向的患者(如高血压家族史)或已经有心身疾病先兆征象(如血压偏高)的患者，则更应注意加强心理预防工作。

总之，心身疾病的心理社会方面的预防工作是多层次、多侧面的。常见的心身疾病有哪些？又该如何治疗？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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