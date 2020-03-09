中国快递协会：快递企业面临运营成本增加等困难亟待解决

人民网北京3月9日电 （许心怡）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，中国快递协会秘书长韩瑞林表示，快递行业受疫情的影响比较大，快递企业自身也面临一些困难亟待解决。

韩瑞林指出，首先，节后快递行业复工存在人员短缺的问题，目前仍有部分员工无法返回工作岗位。返回工作岗位的员工按要求也有一定时间的隔离期不能上岗。同时防控物资的短缺和采购困难也使各个企业面临一些问题，对快递员也形成一定的心理压力。其次是部分分拨中心和快递站点受疫情管制措施影响无法正常运行，使快件分拨、派送和问题件处理都受到了影响。第三，在一些自然村和一些社区，受管控措施的影响，一些末端派送的设施无法使用，像智能快递箱、末端配送平台、末端配送站等无法使用，也影响了派递效率和客户体验。

“受疫情影响，快递企业运营成本大幅增加，运输和临时用工价格上涨，快件单票的运营成本上升很多，企业自身员工工资、房租、贷款成本还要照常支付，现金流压力比较大。”韩瑞林呼吁，衷心希望各地政府能够积极为持续提供防控保供的流通企业给予相关政策支持，帮助企业降低运营成本，共渡难关。