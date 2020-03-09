湖北邮政投入在岗人员1.79万人 日投递量达30万件

人民网北京3月9日电 （许心怡）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，中国邮政集团有限公司邮政业务部总经理王志奇表示，疫情对邮政产生了一定影响，比如对所有邮件包括运递车辆、物品、包裹以及处理场地都要进行消毒，因小区封闭邮政的投递也受到了一定影响。总体来讲，影响是可控的，在疫区邮政的服务也没有间断过。截至3月7日湖北邮政投入的在岗人员是1.79万人，对外营业网点877处，上班投递的部门有1338个，干部员工齐上阵，全力保障物品的投送。

对于封闭区域居民的生活用品的投送问题，王志奇表示，从1月23日以来，湖北省已经累计收寄居民各类邮件355万件，共计3416吨，主要包括口罩、药品以及居民生活用品，包括教材、政务服务等。

“现在邮政的投递日趋恢复，每天投递量达到30万件，可以说封闭区域邮政通过无接触投递，能够满足和实时进行有效服务。”王志奇介绍。