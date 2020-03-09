诺辉健康捐赠防疫物资 再度出手驰援湖北一线

日前，诺辉健康再次向疫区捐赠防疫物资。诺辉方面表示，作为中国癌症居家早筛领军企业，诺辉健康一直积极响应党中央“全国抗疫一盘棋”的指示精神和决策部署，时刻关注疫情动态，持续贡献力量，向疫情重灾区捐赠大量海外防疫物资。

据了解，诺辉健康此次携手华润医药商业集团国际贸易有限公司提供全球采购，紧急调运的医用防护服、口罩等防疫物资，通过中国癌症基金会全部发往湖北省的多个疫情较重地区，用以支援疫情防控工作。物资总额折合人民币约60万元。

此前，诺辉健康还曾为北大师生捐赠20余万元的防疫物资，助力高校教学研究工作的有序恢复。

对此，诺辉健康CEO朱叶青表示，公司上下一直对疫情进展保持高度关注，一方面做好员工关怀和复工防护，一方面积极调动多方资源捐赠物资驰援防疫一线。公司员工还依据国家每日发布的疫情数据，自发地绘制疫情进展曲线图，目前已经持续更新了40余天，非常清晰地呈现出疫情走势，成为不少业界人士关注疫情进展的“每日必读”。

诺辉健康一直以促进国人健康为目标，致力于高发癌症居家早筛事业的发展。疫情当前，诺辉健康愿与社会各界力量齐心协力，共同担当，为疫情早日结束，国民万福金安付出努力。诺辉健康目前也在有序安排复工复产，秉承改善国人生命轨迹的企业愿景，切实支持国家癌症早筛工作的有利开展，为我国癌症早筛公益事业贡献力量。

诺辉社会责任：

?诺辉健康正在发起我国首个以消化道肿瘤防治为主题的大型公益活动“青丝路行动”，针对全国消化道肿瘤高发地区贫困和低收入人群开展公益科普及筛查活动，并以每年投入至少1000万元的力度，切实履行企业社会责任，推动我国癌症早筛事业发展。

?2019年，诺辉健康曾向北大国际癌症研究院捐赠2000万元，支持我国癌症早筛领域的科学研究工作。这是北大国际癌症研究院成立之后收到的第一笔资助，也是我国肿瘤防治事业中的里程碑事件。

?2018年，诺辉健康联合中国癌症基金会共同举办“山东临沂肺癌筛查之行”公益活动，该活动是中国肺癌筛查防治模式的全新探索，以增强肺癌高发人群早筛早治的意识，提供高效、精准、便捷的医疗健康服务。

?2017年，诺辉健康出资捐建聂卫平围棋公益教室，为中国围棋的普及和推广做出贡献。