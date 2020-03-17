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中医药在抗疫中的作用

人民战“疫”，致敬最美逆行者

2020年03月17日17:31 来源：人民网-人民健康网

2020年初，新冠肺炎肆虐，无数的医护人员加入了这场严峻的战"疫"之中，作为医院的管理者，他们既是这次战役的见证人，也是抗击疫情的指挥官。面对突发的疫情，他们如何带领团队成员应对？身处险境作为管理者又有着哪些感悟？

2020年3月18日10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请国家援助湖北第二支中医医疗队队长、广东省中医院副院长张忠德教授进行视频直播，与您与您分享疫情中医院管理者的思考。

专家介绍

张忠德，广东省名中医，博士研究生导师，呼吸内科主任医师，教授。国家中医药管理局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专家组副组长、国家援助湖北第二支中医医疗队队长、广东省中医院副院长、国家级中医药防治呼吸道传染病研究室主任、岭南甄氏杂病流派传承工作室负责人。

擅长

治疗慢支、哮喘、鼻炎、支气管扩张症、肺间质纤维化等呼吸系统常见疾病及疑难疾病，尤其在久咳、顽咳、久喘的中医辨治方面有独特的见解，同时擅长治疗诸多内科、儿科、妇科等疑难杂症。并善用药膳，针对不同疾病、不同体质善用个体化药膳进行疾病的治疗，预防和康复。

如何提问和收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行提问。

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直播在人民好医生App进行，请务必下载App提问，扫描二维码，或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。现在就可提问，提问靠前，医生优先解答。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端提问。

重要提示：

提问尽可能详尽，如年龄、性别、具体症状等写清楚。诊断证明、照片可在“提问框”右下角内添加图片发送。

人民好医生客户端只提供疾病咨询、就诊建议，作为您的就医参考，不做具体诊断和开处方。

(责编：许心怡、崔元苑)


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