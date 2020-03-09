自觉养成用公筷公勺好习惯

“公筷公勺摆上桌，分餐进食好处多。”日前，首都文明办联合北京市卫健委发出一系列文明健康生活倡议。其中，公筷、公勺、分餐的倡议，得到前所未有的社会认同。

在中国人的饮食文化中，筷子有着特殊的象征意义。落座后长辈“大家动筷子吧”的招呼，再到桌上频频布菜的习俗，无不透着一股子热络劲儿。

筷来箸往，情味浓浓，但在客观上也增加病毒传播的可能性。研究表明，家庭中若有乙肝病毒携带者，合餐的感染率高达42%，而分餐的感染率只有17%。非典疫情时期，钟南山院士等就发出过“餐桌革命”的呼吁。此番新冠病毒借由飞沫传播，推行公筷、公勺、分餐的社会呼声再起。许多省市都已行动起来，首都北京更要引领风气之先。

作为一个拥有2100多万常住人口的大都市，北京的餐饮服务业高度发达。从五星酒店到街边小馆，证照齐全的门店逾7.5万个，在外就餐、亲朋聚会早已成为许多人的生活日常。从卫生防疫的角度看，每一次公共聚餐其实都为病毒传播提供了可乘之机。以北京的餐饮市场规模及人口流动频次，实乃不容小觑的安全隐患。积极推行公筷、公勺、分餐，相当于对公共健康安全的一次源头治理。

以长远目光来看，这不仅是现实的倒逼，更是社会进步的必然。每个时代都要培育与之相配的生活方式和公共规则。比如过去，人们对公共场所吸烟习以为常，如今，北京城里“带顶儿”的地方一律禁烟不说，违反者还要接受处罚。“餐桌革命”也是这个道理。社会发展了，理念更新了，大众的卫生习惯自然要迭代。公筷、公勺、分餐非但不会显得生分，反而凸显了一份尊重。在这方面，餐饮企业、单位食堂要当好排头兵，一来让公筷公勺成为餐桌标配，二来积极提示引导。在号召的基础上，如何更加充分地调动相关主体尽责的积极性，甚至是否要带有强制性，则需要进一步观察。

“餐桌革命”是社会文明的一部分，这个餐桌不仅仅是公共大餐桌，也包括千家万户的小餐桌。真正关爱家人，就不能抱着在家不拘小节的心态，反而更要积极践行新的生活方式。改变行为习惯短期可能有些不适应，但心理学实验表明，只需要20多天有意识的坚持，我们就会进入新的行为模式。回头看看防疫这段时间，从勤洗手、多通风、常消毒，到咳嗽喷嚏遮口鼻，不少旧惯性得以打破，不少新做法得以形成。可见，除旧布新非不能也，实不为也。当务之急，要在全民共识的基础上乘胜追击，让科学、规范、卫生的生活方式彻底站稳脚跟。

全民抗疫的过程，也是一次凝聚社会共识、重塑文明习惯的契机。这一点一滴的努力不会白费，都将擦亮社会文明的底色，守护我们每个人的健康。