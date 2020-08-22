全国妇联倡议 ：引导家庭成员自觉养成节约美德

人民网北京8月21日电 （记者易舒冉）全国妇联认真贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，向广大妇女和家庭发出倡议：从我做起，从家庭做起，制止餐饮浪费，崇尚勤俭节约。

倡议指出，要抵制浪费，做爱粮节粮的践行者。从我做起、从日常做起、从点滴做起。日常餐饮，以光盘为荣，做到锅清、碗清、盘清，餐餐光盘；以健康为重，科学定量，合理膳食，拒绝暴饮暴食，拒绝野味。发挥妇女在家庭生活中重要作用，从每个家庭做起，从娃娃抓起，从节约一粒米、一把面、一滴油做起，减少浪费、减少厨余垃圾；家长先行示范，通过“大手”拉“小手”，言传身教带动孩子养成勤俭节约的好习惯，树牢节约为荣、浪费为耻的家庭观念；引导家庭成员自觉养成节约美德，形成简约适度、绿色低碳的家庭生活方式。各级“五好家庭”“最美家庭”要充分发挥示范带动作用，带动更多的人加入到文明节俭的行列中来，推动形成人人崇尚节约的社会氛围。

《 人民日报 》（ 2020年08月22日 04 版）