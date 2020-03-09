江苏14名援助湖北白衣战士直接晋升高级职称

本报南京3月8日电（中青报·中青网记者 李超）今日，记者从江苏省人社厅获悉，经江苏省高层次和急需紧缺人才高级职称考核认定委员会认定，14名表现突出被授予“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”的医护人员直接认定高级职称，其中10人认定为卫生系列正高级职称（主任医师5名、主任护师5名），4人认定为副主任护师职称。这是江苏在疫情防控关键时刻，向疫情防控一线医护人员送出的首批职称评聘倾斜激励政策。

据江苏省人社厅副厅长朱从明介绍，开展疫情防控一线医护人员高级职称考核认定，是贯彻落实习近平总书记关于“将抗疫表现列入职称评定指标之中”重要指示精神、关心关爱一线医护人员的一项重要举措和实际行动，体现了突出抗疫表现、引导广大医护人员把论文写在临床一线、把研究成果应用到疫情防控一线的鲜明评价导向。

目前，江苏累计选派12批医疗队共2804名医护人员驰援湖北，分布在武汉、黄石15家医院，援派人员总量全国第一。

据了解，被认定为高级职称的14人中，有5名医生，9名护士，都是所在医院科室的青年骨干人才。突出抗疫一线能力业绩评价，将临床救治情况、诊疗方案、流行病学及机器学习算法、护理模式、防护操作规程等作为考核认定的重要依据。

第二批江苏援湖北医疗队医疗二组组长、淮安市第一人民医院呼吸与危重症医学科陈亮中断了赴美访学，认为“疫情未灭，何以学业”，发挥自身在呼吸危重症ARDS临床管理、重症肺部感染及气道介入治疗方面的专业优势，进行无创呼吸机支持治疗，有效提升救治率。

第一批国家疾控专家组成员、江苏省疾病预防控制中心技术骨干刘文东发挥其空间流行病学及机器学习算法在传染病防治领域应用研究的特长，建立了以病例贴现和机器学习算法为基础的数学模型，很好地还原真实流行曲线，为疫情趋势研判提供了有力技术支持。

第五批江苏援湖北医疗队队员、南京鼓楼医院护理部王清把“鼓楼护理模式”科学用到“战位”，严格做好病区环境布置、完善工作流程、建立质控体系、合理调配力量，为病区科学高效救治提供坚强保障。

第五批江苏援湖北医疗队队员，无锡市第二人民医院脑科中心科张燕带领100人的护理团队及时制订多个举措，优化工作机制，加强感染防控，大大提高了工作效能，有效保障了医护人员安全。

截至3月6日，江苏援武汉医疗队累计收治4442人，治愈出院1886人；江苏援黄石医疗队抵达以来，已治愈781例，治愈率达到了86.4%。

据悉，这次考核认定工作通过绿色通道，没有给一线医护人员增加额外负担，是为了使一线医护人员心无旁骛地投身工作。同时明确认定通过人员的岗位等级晋升不受本单位岗位结构比例限制，由用人单位直接将其聘任到相应专业技术岗位。