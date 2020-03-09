他们像是一支“影子医疗队”，出发之后，行踪便少为外界所知。他们被称为“医生背后的医生”。多数时候，他们身穿高等级防护服，坐在显微镜前，对着一个又一个小小切片，放大，再放大，分析比对数据，探寻新型冠状病毒究竟是如何致病的，新冠肺炎是如何演变乃至致人死亡的。

2月17日，这支来自上海交通大学医学院附属瑞金医院的新冠肺炎病因诊断专家组，受国家卫健委委派，来到武汉开展新冠肺炎病理学和病因诊断研究工作。

专家组一共6人，由瑞金医院病理科主任王朝夫带队，病理科党支书、副主任医师费晓春，主治医师张衡，超声诊断科主治医师刘振华和上海交通大学医学院基础医学院教师蔡军、赵雷共同组成。他们长期在病理和影像学临床研究一线工作，具有丰富的经验和专业技能。

“我们6个人分成了三组。”王朝夫告诉记者，平时他们主要在金银潭医院、火神山医院等三家医院工作，通常早上6点多就起床出发，晚上7点以后才回到酒店。

他们所做的，是通过对病亡新冠肺炎患者的遗体解剖或在超声引导下穿刺，从发生病变的各个器官中取样，随后经几十个步骤制作成病理切片。现场取样多在夜间进行，正是人体免疫力较低的时段。在武汉工作近两周，专家组共完成3例去世新冠肺炎患者的遗体解剖，其中两例的病毒分析已经有了结果。

除了指挥协调全组工作，在武汉的多数时间，王朝夫都坐在病理实验室，将一个个病理组织切片在显微镜下放大数百倍观察，必要时还要采用基因检测等科学手段以及更多检测设备来帮助判断；此后，再制作数字切片，对收集到的病理数据进行扫描处理。

王朝夫早已习惯了显微镜下的世界，往往一坐下就忘记了时间。然而，在这次工作中，54岁的他要穿着三级防护服，两层口罩加上头套，不敢喝水又汗流浃背，有时会感觉呼吸不畅、头晕。

“我们6个人都是共产党员，平时派任务，大家都二话不说。共产党员就是要平时工作显得出，关键时刻挺得出，危难时候豁得出！面对风险，更需要坚定的信仰。”王朝夫说。

武汉的疫情防控形势正在好转，然而作为一种新发疾病，新冠肺炎的致病机理仍不清楚。“作为病毒性肺炎的一种，摸清它的致病、演变机制，才能加深对同类病毒感染疾病的认识，为后续研究提供重要的科学支撑。”王朝夫说，团队正与陆军军医大学卞修武院士团队合作，通过病理研究让临床诊断更精准，治疗方案和防控措施更精确有力。

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 11 版）