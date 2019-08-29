受访专家：天津市肿瘤医院病理科主任 孟 斌

近年来癌症的高发，很多原本大家不太熟悉的新名词也开始进入人们的视野：活检、冰冻病理、石蜡病理……面对各种病理检查，许多人云里雾里：病理是干什么的，有什么用，怎么查？

天津市肿瘤医院病理科主任孟斌告诉《生命时报》记者，病理是研究疾病原理的学科，研究范围十分广泛，很多疾病都需要进行病理检查。近几年肿瘤病理更为受关注，因为它能对肿瘤的性质、类型以及预后、疗效等进行预测和评价，并为肿瘤的诊断、治疗提供关键依据。虽然医学上对肿瘤的诊断手段有很多种，但是最准确、可靠的可以说就是病理学检查。根据检查所处的时机和目的，可以大致将病理检查分为术前病理活检、术中冰冻病理和术后石蜡病理检查。

术前病理活检。从广义上讲，只要是在活体上取出病变组织，进行检查都可以叫做病理活检。但人们说的活检一般是指在手术前进行的，即从病人身上取一小部分病变组织，经甲醛固定、石蜡包埋、切片、HE染色制成病理切片（称为石蜡切片）进行病理诊断，由于获取的组织一般较小，所以也称为小标本或小活检，目的是明确诊断，以便临床择期采取相应的手术或其他治疗措施，病理结果一般要等待3~7天。通常来说，当医生认为有癌变可能的情况下，可通过活检进一步确定，来判断是否需要手术。抑或是患者已确定恶性肿瘤扩散但不适合手术时，可以利用活检对病情进行明确判断，以指导治疗方案的确定、药物的选择和使用。由于活检都是有创的，所以不少病人会害怕，不敢做或总是拖延，宁愿花更多的钱去做其他检查。实际上，不管花多少钱，检查结果都不会比病理检查更准确、可靠。因此，在发现肿瘤且怀疑有恶变的可能时，尽快做病理活检才是正确的做法。

术中冰冻病理。这是一种在低温条件下，使组织快速冷却冰冻到一定硬度，然后进行切片的方法。因其制作过程快捷、简便，用时通常在30分钟左右，所以多应用于手术中的快速病理诊断。由于冰冻病理切片在制作过程中会形成冰晶，使细胞变形，并且细胞体积较大，结构不够清晰，对显微镜观察造成影响，故存在一定误差，准确率一般在90%~95%左右。而且由于条件所限，大部分情况下只能做到定性诊断，不能代替常规的石蜡病理检查。冰冻病理并非是癌症患者必须经历的，一般术前做过活检已确诊的患者，术中不必再进行冰冻病理，除非病情较复杂，手术过程中发现新的问题或是需要明确手术切多大范围等情况，可以通过冰冻病理帮助做出快速判断。有时冰冻病理难以确定病变性质，则可能需要停止手术等待石蜡切片明确诊断后再行决断。需要提醒的是，快速冰冻活检仅是一种应急的定性诊断，有很大的局限性，术后还需把冰冻活检剩余材料再做普通石蜡切片进行病理。如果发现有漏诊、误诊，需再行二次手术或采取其他补救措施。

术后石蜡病理（也叫大标本或大病理）检查。术后病理检查是指对手术切除的病变组织、器官进行全面的病理学检查,切片制作过程与术前活检切片大致相同，只不过切取的病变组织更加全面，因而制作的石蜡切片也多。目的是确定疾病的性质、类型、严重程度、有无播散，验证术前或术中诊断是否正确、手术治疗是否彻底，并预测病人是否需要进一步辅助治疗以及预后转归等。这种病理检查全面细致，诊断更可靠，可进一步对疾病的治疗及预后判定提供更多的信息和依据，准确性达到99%以上，被称为癌症检查的“金标准”。一般情况下，当其他病理检查结果与术后石蜡病理检查结果有别时，均以术后病理结果为准，一般要等待5~10天，疑难病例可能会更长一些。(记者 张筱悦)