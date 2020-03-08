时下，素食受到很多人推崇。一般来说，素食者通常分为两种，一种是不吃肉但吃蛋类和牛奶的蛋奶素（或吃蛋类不吃奶制品，或者吃奶制品不吃蛋类）；另一种是完全不吃动物性食品的纯素食者。然而，从健康角度考虑，素食者容易缺乏某些营养素，尤其是纯素食更不值得提倡。

缺铁。铁的主要食物来源是动物血、肝脏、瘦肉，其中的铁为血红素铁，吸收利用率高；而黑木耳、紫菜、蘑菇等植物性食物虽然铁含量较高，但主要是非血红素铁，吸收利用率低。因此，素食者易缺铁，女性更易缺乏，因为生育和月经等都会增加铁的排出，使体内铁贮存不足导致缺铁性贫血。维生素C有助非血红素铁在人体内的吸收利用，建议素食者多吃富含维生素C的果蔬，比如青椒、鲜枣、草莓、猕猴桃等。

缺维生素B12。这种维生素能营养神经，如果缺乏易引起巨幼红细胞性贫血，还会增加心脑血管疾病风险。维生素B12主要存在于动物性食品、发酵食品和菌类食品中，未发酵的植物性食品中几乎不含这种营养。对于摄入奶制品和蛋类的素食者，即便不吃其他动物性食物，也可以摄入足量的维生素B12。但对于不吃蛋类、奶制品的纯素食者来说，虽然发酵食品和菌藻类食品中含有维生素B12，但其吸收利用率不及动物性食品，因此建议纯素食者在膳食中增加发酵豆制品，如纳豆、腐乳、豆豉等，还应配合营养补充剂及营养强化食品。

缺钙。蛋奶素食者只要保证奶制品、大豆和绿叶菜摄入，就基本不会缺钙，因为奶制品是钙的最佳膳食来源；对于纯素食者，因为不吃奶制品，少了一部分钙来源，需要多吃其他富含钙的食物，比如豆腐丝、豆腐干、腐竹、绿叶菜等。同时还要注意户外活动，促进维生素D的合成，增加钙的吸收利用。另外，烹调蔬菜时建议水焯，以除去不利于钙吸收的草酸；煮粗粮时最好提前泡制，并倒掉泡豆、泡粮的水，以减少影响钙吸收的草酸；如果还不能满足钙的需求，建议服用钙制剂。

缺锌。对于纯素食者来说，锌缺乏的危险较蛋奶素食者高，精白米和蔬菜、水果中的锌含量较低，但坚果和粗粮是锌的良好来源，例如黑芝麻、松子等。发酵豆制品也是锌的良好来源，因为经发酵后，植酸被分解，减少了对锌吸收的阻碍，因此素食者特别是纯素食者，可以适当增加这些食物的摄入，但要注意控制坚果类食物的摄入量，以防摄入过多脂肪，增加肥胖风险，建议每天只吃一小把。

缺优质蛋白质。谷类、蔬菜、水果、菌藻类、豆类及其制品均是素食者蛋白的重要来源，但是谷类、菌藻类，特别是蔬菜和水果蛋白质含量低，易造成优质蛋白质缺乏；另外谷类食物的蛋白质缺乏赖氨酸，豆类食物缺乏蛋氨酸，两者搭配食用，可提高蛋白质的吸收利用率。建议素食者增加豆类及其制品的摄入，并和谷类食物搭配食用。

总体来说，相对于纯素食者，蛋奶素食者容易保持营养素平衡，只是铁吸收率偏低，要注意预防缺铁性贫血的发生；除了注意补铁，纯素食者还要注意预防优质蛋白质、锌、维生素B12等营养素的缺乏，养成科学饮食模式，保证营养均衡。