北京发布急诊科拥挤等级信息

在昨日召开的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，为做好疫情防控期间的急诊服务工作，本市从加强引导服务、提供就医选择、合理增加能力、改善就诊秩序四个方面，制定了具体措施，为群众提供适宜的急诊服务。其中通过红、黄、绿三色提示向社会发布急诊科拥挤等级信息，便于患者根据急诊等级信息有序选择医院就诊。3月6日显示为红色、拥挤等级高的有22家医院。

三色提示医院急诊科拥挤指数

据高小俊介绍，目前，北京市134家医院设有急诊科并提供急诊服务，按医院级别分，有79家三级医院、55家二级医院；按医院类别分，有75家综合医院、35家中医或中西医结合医院、24家专科医院。自3月3日起，市卫健委每日汇总全市134家医院的急诊科就诊人次、抢救室和留观床位使用率，确定医院急诊科的拥挤等级，其中急诊留观床位使用率大于100%的提示拥挤等级高，70%至100%提示拥挤等级中，小于70%拥挤等级低。

拥挤等级信息通过百度地图APP、百度APP、高德地图APP等向社会发布，并用红、黄、绿色提示，市民可以结合拥挤等级信息，选择离自己家近、拥挤等级中或低的医院急诊就医，减少无序流动，降低急诊过多人员聚集出现交叉感染的风险。同时，院前急救转运机构也可以结合急诊拥挤等级信息，按照就近、就急、满足专业需要、兼顾患者意愿的原则，有序转送患者。

据了解，3月6日，拥挤等级高的有22家医院，中和低的各有21家医院、70家医院，无留观床位的21家医院。

严格落实4级患者服务管理

在着力改善急诊秩序方面，高小俊指出，一是加强急诊预检分诊工作，准确评估急诊患者病情，严格落实“濒危、危重、急症、非急症”4级患者服务管理工作，优先保障急危重症患者救治，劝导非急诊患者通过门诊渠道就诊，减少对急诊资源的占用。

二是加快急诊留观患者周转。急诊留观患者较多的医疗机构，统筹全院各科室床位，根据急诊留观患者情况，原则上在48小时内收入相应科室治疗。三是加强急诊秩序维护。增加急诊导医和保安人员，加强人员疏导，做好患者及家属沟通工作，控制陪同人员，做到“一患一陪护”；协助行动不便等特殊患者缴费、取药、检查，降低急诊区域无关人员密度。最后是稳妥做好医联体内患者下转工作。对诊断明确、病情适宜的急诊留观患者或住院患者，转到下级医疗机构治疗，提供连续性医疗服务，保障患者健康安全。

市民未患急危重症不要到急诊

高小俊指出，目前已经为市民提供了多途径就医通道。家庭医生可通过APP、电话和微信等方式，主动了解社区居民健康状况，引导居民出现健康问题及时向家庭医生咨询或到社区卫生服务机构就诊，对急危重症等需要转诊的患者，通过医联体预约解决。

加强互联网+医疗服务。发挥北京医学会主持的线上医生咨询信息平台作用，为群众提供常见病在线咨询和网络视频服务。加强医疗机构互联网诊疗服务，为患者提供互联网复诊服务，对符合规定的患者在线开具处方，实现线上支付结算，减少市民往返医院次数。高小俊提醒，市民在没有患急危重症情况下，不要到急诊就诊，可通过北京市统一预约挂号平台、京医通、医院网站、医院APP以及复诊预约、社区卫生服务中心转诊等方式预约门诊服务，将有限的急诊资源留给最需要的急症患者。文/本报记者 解丽 李佳

发布

北京新增4例新冠肺炎病例 3例境外输入病例来自意大利

据市卫健委发布消息，3月6日0时至24时，北京新增4例新冠肺炎确诊病例，3例是来自意大利的境外输入病例；1例是我市本地确诊病例，该病例2月6日为疑似病例收治在定点医院，住院期间3次核酸检测为阴性，2月20日出院，因居家隔离条件受限，至集中隔离点观察14天，3月5日复查，核酸检测阳性，综合肺部影像，经专家会诊为确诊病例。定点医院已收治以上4例确诊病例。新增报告疑似病例13例、密切接触者99人。治愈出院患者5例，分别从市区两级定点医院出院。其中有2名男性，3名女性，年龄最小的31岁，最大的62岁。

截至3月6日24时,累计确诊病例426例，治愈出院病例303例，死亡病例8例。现有疑似病例35例。累计确定密切接触者3545人，其中470人尚在隔离医学观察中。确诊病例中东城区14例、西城区53例、朝阳区72例、海淀区63例、丰台区43例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，平谷区尚未有病例，外地来京病例25例，境外输入病例11例。

根据北京市疾控中心的发布显示，新增病例中1例是本地确诊病例。该病例2月6日为疑似病例收治在定点医院，住院期间多次核酸检测为阴性，2月20日出院回到东城体育馆路街道驹章胡同家中5小时，因居家隔离条件受限，至集中隔离点观察14日，3月5日复查，核酸检测阳性，综合肺部影像，经专家会诊为确诊病例。

确诊病例已收入定点医院进行救治，消毒工作已开展。提醒各单位和市民朋友，疫情形势仍然复杂严峻，尤其是境外输入风险增加，丝毫不能松懈大意。必须认真落实属地防控责任、部门防控责任、单位主体责任、个人防控责任。市疾控提醒，近日随着气温回升，居民户外活动有所增加，需注意不要多人聚集，人际交往保持一米以上距离，并做好个人防护。

文/本报记者 蒋若静

回应

红外额温计怎样正确使用？权威说法来了

目前进出小区、商场等，都要先经过红外额温计的测温。对于红外额温计的使用方法、为什么会显示温度忽高忽低、是否会产生对人体有害的辐射等问题，在昨日召开的疫情防控新闻发布会上，北京市计量检测科学研究院院长姚和军给出了一一解释。

是否会产生有害辐射？很安全

姚和军指出，有人听说红外额温计也叫辐射温度计，就害怕它会产生有害的辐射。“但这种担心并不必要，这种辐射指的是红外线。只要温度比室温高，就会产生红外辐射，因此人体也会产生红外辐射。额温计吸收人体发出的红外线来测量温度，它自身是不会产生辐射的。因此红外额温计是很安全的。”

是否适用于初步筛查？推荐

在讲解中，姚和军将红外额温计与玻璃温度计进行了比较。他表示，玻璃温度计测量最准确，但是速度慢、使用不方便。而红外额温计测量方便、速度快，但是精度低。“一般说超过37.3℃就是发烧了，而这个温度指的是腋下体温，红外额温计要换算成腋下温度才能判断。所以，要结合两种体温计的优点，一般推荐使用红外额温计作初步筛查，用玻璃温度计作准确判定。这就像我们查酒驾，用酒精呼出器作初筛，要准确断定还必须抽血。”

如何使用？要注意工作环境

对于红外额温计的使用，姚和军指出，要注意工作环境。红外额温计一般要求的使用温度是16℃-35℃，一般在20℃左右最好。当前是冬季，室外比较寒冷，而且各疫情防控监测点又一般设在室外，如果红外额温计长时间在户外低温环境下工作，所得数值容易产生偏差。因此建议尽量在室内无风环境中使用。如果做不到，也建议对红外额温计做一定的温度保护，比如放在棉衣里或贴上一个不太热的暖宝宝。

同时，要注意测量部位。在室内无风的环境下，建议测额头中心的位置。还要确保没有头发、汗水、帽子等的遮挡。重复测量时，先将红外体温计探测头移开，间隔5秒后再进行下一次测量。如果测量方法不当，如紧贴着额头，反而会测不准。目前有很多防控监测点不具备室内测温条件，在低温室外又有风的情况怎么办？这个时候可以测手腕、颈部等比较保暖的部位代替。

对于测出体温有时会忽高忽低，姚和军表示这有可能是因为被测者所在的环境影响了读数。比如，在车内长时间开暖风以及剧烈运动后，可能导致测量值偏高；相反，长时间处在室外低温环境或者风比较大，测量值又偏低。建议被测对象等到身体温度平衡后再进行测量。如将快到测温点时关闭车内暖气，或在测温点下车测量。剧烈运动后，休息调整几分钟后再进行测量等。文/本报记者 解丽 李佳

重点

在京家政员2.9万 行业未涨价

在昨天召开的疫情防控新闻发布会上，市商务局副局长刘梅英介绍，北京原有10万从业人员，目前37家企业在京服务家政人员2.9万人，接近原有人数的三分之一，无从湖北返京人员，其他地区返京人员则按照全市统一要求严格落实隔离措施。

刘梅英介绍， 在加强家政服务人员管理和防控方面，家政协会积极推行使用“北京健康宝”，实行“亮码服务”，督促家政企业对员工进行查询，按照风险提示做好人员管理，特别是对返京人员落实好有关隔离措施。市家政协会会长穆丽杰介绍，对于住家型家政服务员，要求家政员配合好社区防控管理；对于非住家型家政服务员，由于流动性强，又密切接触雇主，家政行业协会要求家政企业为他们提供好口罩等防护用品，每到一个家庭服务，要提前预约，并在服务完一个客户后，要重新洗手消毒，才能再服务下一个客户。要严格要求家政员按照既定行程提供服务，按照家政员住所与雇主住所“两点一线”的方式来安排工作，减少与工作不相关的人员接触。

家政企业在为客户提供签约服务过程中，也要注重保护好客户的安全。据介绍，爱侬家政等家政公司优化线上签约流程，从原来的“面对面”改为“屏对屏”，雇主可以足不出户，就可以在线上获得面试、签约、支付等环节。

截至7日零时境外输入确诊病例11例

在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市卫生健康委新闻发言人高小俊在谈到境外输入病例的管理与救治情况时表示，截至3月7日零时，本市共有境外输入确诊病例11例，其中意大利8例、伊朗3例。

高小俊指出，按照我国相关法律要求，入境人员到达口岸后，海关卫生检疫人员就要对其进行体温检测等健康筛查，识别较高风险的人员并转送至北京市定点医院做进一步筛查，或就近送集中隔离点进行医学观察。

据介绍，进入本市定点医院和隔离观察点的入境高风险人员特别是确诊病例，将会由疾控部门做深入的流行病学调查，判定是否有密切接触者以及密接的范围、人数，并做追踪和管理。定点医院按照国家卫生健康委印发的新冠肺炎诊疗方案（试行第七版）及诊疗路径和规定，组织相关救治。本组文/本报记者 解丽 李佳