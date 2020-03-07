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国家卫健委回应各地“健康码”不通用 实现省内共享已无问题

2020年03月07日16:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京3月7日电 （许晓华）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。针对“农民工反映，各地的‘健康码’不通用”的问题。国家卫生健康委人口家庭司司长杨文庄表示，“一码通行”的环境和条件尚不成熟。

杨文庄说，首先，目前不同省份的风险等级、响应级别和防控要求不同。其次，各地“健康码”生成的标准不一，有的对接国家平台的查询接口，有的依据当事人的出行轨迹，有的依据体温自报。再次，健康码只能证明受检者当时的状况，之后的健康状况不能简单地据此做出判断。

“与以前相比，这次新冠病毒更加特殊，防控难度更大。关键还在于农民工输入地和输出地密切配合，把经常性的防疫工作做扎实、做到位。”杨文庄介绍，目前，全国范围内开展新冠肺炎疫情防控风险数据服务，各省各部门可以调用查询全国统一的确诊、疑似病例数据库、密切接触者数据库、县域风险等级数据库，基本实现了基础数据的共享互认。在此基础上，各地结合居民在线提交的自我健康评估及区域性补充数据，对不同风险评分结果的人群进行精准管理，为人员有序流动提供支撑。目前，实现省内共享已经没有问题。同时，支持推进省际风险评估互认机制，例如广东、浙江与四川、湖南等劳务输出大省，都陆续签订了省际的劳务合作备忘录，建立了健康监测互认机制。

(责编：刘卿、李栋)


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