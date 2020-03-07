人社部：大力推进返岗复工信息对接服务 重点启动线上招聘

人民网北京3月7日电 （许心怡）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，人力资源和社会保障部就业促进司司长张莹表示，每年春节之后是农民工外出求职就业的高峰期。今年的情况比较特殊，许多企业复工复产延后，大量农民工外出求职就业推迟，劳动力市场需要在更大范围内进行重新匹配。为解决这一问题，人力资源和社会保障部大力推进返岗复工的信息对接服务。

张莹介绍，具体做法有三点：一是促进返岗。输入地广泛收集企业用工信息，输出地全面摸排农民工外出意愿和健康状况，双方同向发力，促进有效对接。

二是协助招聘。重点是启动线上招聘。疫情防控期间，各级公共就业服务机构已累计发布各类就业岗位信息近千万个，新招员工已成为企业复工复产的生力军。

三是搭建平台。目前已经开通了两大求助平台，分别是面向企业的用工对接服务平台和面向劳动者的出行服务小程序。企业可以登陆填报返岗遇阻人员信息，劳动者也可以扫码填报返岗需求。目前企业平台上线5天，已经有7383家企业填报了信息，涉及用工需求近6万，同步帮助输出了近9000人。

“两个平台都刚刚上线不久，欢迎企业和劳动者积极使用，人力资源社会保障部门将及时联系对接，为大家返岗复工排忧解难。”张莹表示，我们也将积极推动低风险地区劳动力市场尽快恢复有序运转，为企业招聘用工、为劳动者求职就业提供更多便利。