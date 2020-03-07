国家卫健委：武汉市新增确诊病例降至两位数 疫情防控稳中向好

人民网北京3月7日电 （许晓华）7日，国务院联防联控机制就农民工返岗复工“点对点”服务保障有关工作举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，截至3月6日，武汉市新增确诊病例降至两位数，全国新增确诊病例降至100例以下，其中9个省份和新疆生产建设兵团已连续14天以上无新增确诊病例，疫情防控呈现总体平稳、稳中向好的态势。

3月6日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例99例；新增死亡病例28例，全部为湖北病例；新增疑似病例99例。当日新增治愈出院病例1678例，解除医学观察的密切接触者4773人，重症病例减少248例。

截至3月6日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例22177例，其中重症病例5489例；累计治愈出院病例55404例，累计死亡病例3070例，累计报告确诊病例80651例，现有疑似病例502例。累计追踪到密切接触者672458人，尚在医学观察的密切接触者26730人。

湖北新增确诊病例74例，全部为武汉病例；新增治愈出院病例1502例，其中武汉1157例；新增死亡病例28例，其中武汉21例；现有确诊病例21239例，其中武汉19011例；这里面重症病例5359例，其中武汉5028例。累计治愈出院病例43468例，其中武汉28511例；累计死亡病例2959例，其中武汉2349例；累计确诊病例67666例，其中武汉49871例。新增疑似病例47例，其中武汉46例；现有疑似病例301例，其中武汉256例。

3月6日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例24例，其中甘肃17例，北京3例，上海3例，广东1例。截至3月6日24时，累计报告境外输入确诊病例60例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例162例，其中香港特别行政区107例，澳门特别行政区10例，台湾地区45例。

除湖北以外，其他省份新增确诊病例25例，其中境外输入病例24例；新增疑似病例52例，无新增死亡病例，重症病例减少19例。

截至3月6日，武汉市新增确诊病例降至两位数，全国新增确诊病例降至100例以下，其中9个省份和新疆生产建设兵团已连续14天以上无新增确诊病例，疫情防控呈现总体平稳、稳中向好的态势。随着湖北以外地区陆续复工复产，加之国际疫情形势快速发展，仍要继续保持高度警惕，对湖北、武汉坚持不懈实行严防严控，规范做好整体防控工作。