北医三院沈宁："穿上防护服的孩子们，是国家的骄傲和希望"

在外人看来，沈宁做的这个决定着实仓促，都未与家人告别，直接从医院奔赴武汉。

沈宁，北京大学第三医院副院长、呼吸与危重症专家。从一点接到通知，到三点出发，她脑子里唯一想的是“到了武汉，我要做什么？”

3月5日晚上9点，记者与沈宁医生视频电话，她的声音很轻，但目光却异常坚韧。17年前，“非典”疫情暴发，沈宁主动请缨，申请坚守一线；17年后，新冠肺炎暴发， 48岁的她再次应战，来到湖北武汉。

“2月1日晚，飞机落地武汉天河机场，诺大的机场空无一人，城市也像停了下来，不像以前那么热闹了。”沈宁来过这里多次，“武汉生病 ，我的心里也空落落的。”

与沈宁一同驰援武汉的，是国家卫健委派出的“国家队”北大医学骨干，是北大医学历史上规模、阵容最强大的一支医疗队。包含北京大学第一医院、北京大学人民医院和北京大学第三医院（简称“北医三院”）。沈宁所属的北医三院，接管的是武汉同济医院中法新区院区。

对患者科学分类、提供个性化治疗、自制隔离病房运行管理机制……医护人员争分夺秒与时间赛跑、与病毒抢人。

“我们前往同济医院中法新城院区调研了解情况”；

“讨论制定入院病人初步处理流程和原则，启用危重病房新病区”；

“我们创造了6小时接收30位左右病人的记录”；

……

一个个时间点、一项项工作，沈宁记得很清楚。

作为队长，一个多月来，沈宁被自己的队员们感动着。“一线医务人员中，90后、00后已经是中坚力量了”“这群阳光的孩子，其实内心压力是巨大的”“他们有来自骨科、内分泌等科室，平时很少直接接触病人离去”“他们成长很快，长大了”。

沈宁说，“昨天父母眼中的孩子，今天悄然成为了共和国的骄傲和希望。”

在近期举行的新闻发布会上，有这样一组数据：支援湖北武汉的医务人员中，90后、00后有1.2万人余人，占比达到1/3。

在武汉的这一个月，沈宁身上也发生了转变，她成为一名光荣的中国共产党预备党员。

“只有到武汉，才能切实体会到，中国共产党领导下国家的强大。这么短时间，动员、调动各方面资源，从中央到地方、从城市到农村，众志成城，共克时艰。”沈宁说，火线入党，要在心里记一辈子，这种信念的力量和对党的理解，要比平时更深。

战“疫”当前，正是像沈宁这样的“白衣天使”，日夜奋战在岗位上，从她坚毅的眼神中，看到的是更美好的明天。

系列报道之一："离危险最近的人":"难忘患者感激和托付生命的眼神"