丁向阳：多数疫苗研发可于4月中旬或更早申报临床试验

人民网北京3月6日电 （王国菁）6日，国务院新闻办公室就新冠肺炎疫情防控救治进展情况举行发布会。会上，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳表示，国务院联防联控机制组织科技部、卫生健康委、药监局、教育部等有关部门，组建了科研攻关组，聚焦五大主攻方向，成立了药物、疫苗、中药、大数据等九个专班，动员全国科技力量开展疫情防控科技攻关。

丁向阳介绍，在治疗药物筛选方面，坚持中西医并重，经过对5000余种药物的筛选，针对轻型、普通型等不同类型患者开展具体的药物临床试验研究。

在阻断轻症向重症发展方面，中医药和中西医结合治疗取得了较明显的成效。有关中医院士团队研制的新药显示，临床症状明显缓解，结果无一例转为重症；筛选的中成药治疗结果表明，具有确切的疗效。

在临床救治新技术方面，针对重型、危重型患者，探索恢复期的血浆、干细胞治疗，这是目前降低病亡率的安全有效手段。

在疫苗研发方面，从五个研发技术路线并行推进，多数疫苗研发可于4月中旬甚至更早申报临床试验。

在检测技术和产品开发方面，广大科研人员加紧攻关，开发了一批检测的产品。到3月3日，共有14款检测试剂通过应急审批上市。

丁向阳强调，要以湖北武汉一线的防控需要为重心，加快应急攻关，拿出更多更务实、更有效、更管用的成果。