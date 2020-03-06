国家卫健委：合并研发流程 保障新冠肺炎疫苗早日上市

人民网北京3月6日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫生健康委医药卫生科技发展研究中心主任郑忠伟表示，此次疫苗研发在链条上能够提前，是在研发单位环节采取了合理并联，使我国新冠肺炎疫苗早日成功上市。

郑忠伟表示，疫苗从毒株的优选到产品注册，大约要经历十个流程。所有研究过程都有非常严格的标准和规范。这些标准和规范，既保证了临床前研究安全性和有效性，也保证了临床研究以及生产环节的安全性和有效性。

对于此次疫苗研发在链条上能够提前，郑忠伟表示，常态下，所有研发过程一般是串联的，整个研发过程中，参加的机构包括了研发单位、实验动物单位、药品检定和药品审评单位，而此次是在研发单位的环节采取了合理并联。

郑忠伟表示，首先，研发单位进行了一些研发用品的备份，并且集中大量优势力量，把可并联部分进行合理并联，有效推进研发进度。

其次，实验动物机构提前备好了新冠肺炎动物模型，第一时间为研发机构提供实验动物研究保障。进行研发机构和实验动物机构有效对接，实验动物机构把攻关专班确定的研发机构作为首先保障。

第三，药品检验和药品审评机构也在第一时间按照国家有关应急法律法规规定，参与到整个研发过程检验和审批环节，实现了机构原来常态下的串联工作模式变成并联工作模式。

第四，国家特别强调要求科研攻关单位不算经济收益账，只算人民健康账，给予了专项资金保障，作出了未来疫苗储备制度建设的承诺。这也是我们举国体制在应急状态下，在科研攻关的一次有效实践。

“目前所有疫苗的研究都是按照科学、规范和标准的环节推进，我们的研究单位和有关专家始终保持和世界卫生组织有关实验室的联系，大家共同来对这个新病毒的疫苗标准进行探讨。 “郑忠伟说。