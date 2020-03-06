注意！掏耳一时爽 掏耳不当危害多

你是不是难以忍受耳朵深处潜藏的耳屎？总是忍不住想要“一掏为快”？其实，耳屎对人有着诸多用处，频繁掏耳或者方法不对也容易损害耳朵健康。3月3日是全国爱耳日，一起来了解被你“误会”的耳屎有哪些作用？掏耳朵不当有何危害？如何正确掏耳朵？

耳屎，又叫耵聍，是由外耳道皮肤内的耵聍腺分泌出来的物质。其主要成分是蛋白质、黄色素，还含有少量水分和钾、钠等元素。

耵聍虽然影响美观，但也有诸多益处

1.抗菌。耵聍含有丰富的脂肪酸，能在耳道皮肤表面筑起一层酸性膜，使外耳道处于酸性环境下，可起到轻度抗菌作用，保护外耳道免受感染。

2.保温、保湿。耵聍可帮助耳道保持一定的温度和湿度，不让耳道内的皮肤过于干燥。

3.防止异物入侵。耳道皮肤的细毛被耵聍中的油脂滋润，可阻挡外界灰尘、防止异物和小昆虫侵犯鼓膜。

4.防噪。耵聍的存在客观上缓冲了传入耳中的声波，避免耳膜被噪音或剧烈的声响所震伤。

掏耳朵不当会引发哪些危害？

1.掏耳朵不当可能会造成外耳道损伤或将耵聍推入更深的外耳道引起耳痛、耳堵甚至听力下降。

2.如用手指甲、发卡、钥匙、铁签等掏耳朵，稍不小心可能会刺破外耳道皮肤，导致外耳道发炎、肿胀以及剧痛。

3.频繁掏耳，可能会引起肉眼难以看见的隐性破损导致感染。如果诱发霉菌感染，耳内会瘙痒剧烈，让人坐立难安。

4.如果掏耳时不小心刺伤耳膜，则可引起听力下降甚至中耳炎。

如何正确掏耳？

1.严格来讲，大家最好不要自己掏耳朵。如果有耳屎分泌旺盛的症状，如“耵聍栓塞”，可2至3周清理一次。

2.同时，掏耳朵前应先洗净双手，以免将细菌等带入耳朵。不能用手指甲、发卡、挖耳匙等掏耳朵，可以将医用消毒棉签浸透温开水后稍稍挤干，放进外耳道内，并且朝一个方向轻轻旋转，将耳屎带出。

3.此外，不要用氧氟沙星水滴入耳朵来软化耳屎，这可能会使成块的耵聍变成膏状，堵塞外耳道。

4.需要注意的是，若感觉耳屎增多，特别是游泳后耳道进水后，感觉耳朵痛痒、听力减退时，千万不要乱掏，应及时就医处理。