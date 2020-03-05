高血压患者在家如何锻炼?专家：推荐跳有氧操或健身舞蹈
人民网北京3月5日电 （王国菁）疫情期间外出运动时间变少，高血压患者如何在家锻炼？5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，国家体育总局运动医学研究所梁辰表示，疫情期间推荐高血压患者在家跳有氧操或健身舞蹈，也可选择配合呼吸放松性质的运动，如八段锦、太极拳。
“因为这些运动对于稳定植物神经，调节血管舒缩都非常有好处。”梁辰表示，对高血压患者而言，运动可以提高心肺耐力，增加血管弹性，调节植物神经，减轻体重，从而能够降低血压。
梁辰介绍，高血压患者运动前首先应考虑自身实际情况，比如年龄、体重、健康状况、疾病控制程度、运动习惯、体能情况等然后选择适合自己的运动方式。
梁辰建议，以中强度有氧运动为主，在正式运动开始前，应提前做低强度的热身5到10分钟，正式运动以后可用自我感觉判断运动强度。如果运动的同时能够说话，不能唱歌，并且微微出汗，说明达到了比较适宜的运动强度。此时运动强度大概就是个人最大心率的60%-70%。维持此强度的运动需要20-30分钟。
梁辰称，最后运动结束前应该做5-10分钟的拉伸缓解疲劳。特别提醒大家，如果运动当中出现头晕、头痛、胸闷、胸痛、心慌、乏力等反应，应立即停止运动，原地休息，如果有条件监测血压及心率。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn