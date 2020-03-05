高血压患者在家如何锻炼?专家：推荐跳有氧操或健身舞蹈

人民网北京3月5日电 （王国菁）疫情期间外出运动时间变少，高血压患者如何在家锻炼？5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，国家体育总局运动医学研究所梁辰表示，疫情期间推荐高血压患者在家跳有氧操或健身舞蹈，也可选择配合呼吸放松性质的运动，如八段锦、太极拳。

“因为这些运动对于稳定植物神经，调节血管舒缩都非常有好处。”梁辰表示，对高血压患者而言，运动可以提高心肺耐力，增加血管弹性，调节植物神经，减轻体重，从而能够降低血压。

梁辰介绍，高血压患者运动前首先应考虑自身实际情况，比如年龄、体重、健康状况、疾病控制程度、运动习惯、体能情况等然后选择适合自己的运动方式。

梁辰建议，以中强度有氧运动为主，在正式运动开始前，应提前做低强度的热身5到10分钟，正式运动以后可用自我感觉判断运动强度。如果运动的同时能够说话，不能唱歌，并且微微出汗，说明达到了比较适宜的运动强度。此时运动强度大概就是个人最大心率的60%-70%。维持此强度的运动需要20-30分钟。

梁辰称，最后运动结束前应该做5-10分钟的拉伸缓解疲劳。特别提醒大家，如果运动当中出现头晕、头痛、胸闷、胸痛、心慌、乏力等反应，应立即停止运动，原地休息，如果有条件监测血压及心率。