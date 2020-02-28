孩子突然发烧，家长难免心慌。很多人担心：会不会是感染了新冠病毒？要不要去医院检查？

虽然儿童也是新冠肺炎的易感人群，但对于新冠肺炎的诊断来说，很重要的是流行病学史，必须评估孩子是否有接触到新冠病毒的可能性。比如，孩子发病前14天内有没有去过武汉或者湖北其他地区？有没有直接接触过确诊或疑似的病人？居住的小区内有没有确诊或疑似的病人？如果近期曾经外出的话，乘坐的火车或者飞机上有没有报道确诊或疑似的病人？如果这些情况都没有，感染新冠病毒的可能性还是很小的。

如果孩子没有上述流行病学史，刚开始发烧，精神还好，不需要立即去医院，可以居家观察。如果孩子体温持续不降、持续3天仍有发热，或者咳嗽明显加重、出现喘憋和呼吸困难，精神状态差，拒绝进食，还是要及时就医。

在居家观察时，家长应注意以下问题： 第一，保证良好的通风环境。要定时通风，但天冷时需要注意保暖，通风时可以把孩子转移到另外一个房间，以免受凉感冒。第二，给孩子多补充液体，如白开水、米汤、果汁等。少食多餐，饮食以清淡、好消化为主。第三，定期给孩子测量体温。注意要尽可能在孩子安静状态下、室温合适、穿着适度的情况下进行测量。如果测量腋温，测量前可擦拭腋窝，保证局部无汗。尽量使用电子体温计，如果是水银体温计测量的话，一定要保证患儿能够配合夹紧，千万注意不要打碎体温计。

通常来说，腋温≥37.5℃才被视为发热。如果体温不到38.5℃，孩子无不适，不用特别着急退热。适度的发热也是机体发动免疫功能、对抗病原的自我保护机制。当然，如果孩子体温超过了38.5℃，可口服退热药物。儿童常用的退热药物主要有两种：对乙酰氨基酚，用于两个月以上儿童；布洛芬，用于6个月以上儿童。家长可以按照说明书上根据年龄和体重（主要是根据体重）推荐的剂量服用。

（作者为北京大学第一医院儿科主治医师）

《 人民日报 》（ 2020年02月28日 19 版）