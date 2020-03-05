国家卫健委：全国累计治愈与累计死亡病例数比值扩大到17.3:1

人民网北京3月5日电 （许晓华）5日，国务院联防联控机制就不失时机抓好春季农业生产工作情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，截至3月4日，全国累计治愈病例数与累计死亡病例数比值从2月1日的1.08:1扩大到目前的17.3:1，这说明全国的疫情防控形势持续积极向好，救治成效不断显现。。

3月4日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例139例；新增死亡病例31例，全部为湖北病例；新增疑似病例143例。当日新增治愈出院病例2189例，解除医学观察的密切接触者6584人，重症病例减少464例。

截至3月4日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例25352例，其中重症病例5952例；累计治愈出院病例52045例，累计死亡病例3012例，累计报告确诊病例80409例，现有疑似病例522例。累计追踪到密切接触者669025人，尚在医学观察的密切接触者32870人。

湖北新增确诊病例134例，其中武汉131例；新增治愈出院病例1923例，其中武汉1426例；新增死亡病例31例，其中武汉23例；现有确诊病例24085例，其中武汉21050例，这里面重症病例5788例，其中武汉5342例。累计治愈出院病例40479例，其中武汉26316例；累计死亡病例2902例，其中武汉2305例；累计确诊病例67466例，其中武汉49671例。新增疑似病例67例，其中武汉61例；现有疑似病例315例，其中武汉247例。

3月4日0时—24时，新增报告境外输入确诊病例2例，全部为浙江病例。截至3月4日24时，累计报告境外输入确诊病例20例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例156例，其中香港特别行政区104例；澳门特别行政区10例；台湾地区42例。

除湖北以外，其他省份新增确诊病例5例，新增疑似病例76例，无新增死亡病例，重症病例减少20例。

截至3月4日，全国累计治愈病例数与累计死亡病例数比值从2月1日的1.08:1扩大到目前的17.3:1，这说明全国的疫情防控形势持续积极向好，救治成效不断显现。要继续充分发挥高水平医疗团队的作用，提高救治水平。