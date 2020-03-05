四部委联合印发指引 促进社区防控工作与现代信息技术融合

人民网北京3月5日电 5日，民政部办公厅、中央网信办秘书局、工业和信息化部办公厅、国家卫生健康委办公厅联合印发《新冠肺炎疫情社区防控工作信息化建设和应用指引》《新冠肺炎疫情社区防控工作信息化建设和应用指引》(以下简称“指引”)。

据了解，此次印发的指引旨在促进社区防控工作与现代信息技术深度融合，强化外防输入、内防扩散的技术支撑，提高社区防控的信息化、智能化水平，减轻参与城乡社区疫情防控工作人员工作压力。

指引提出，社区防控工作信息化建设和应用的目标是按照疫情防控总体部署和社区防控工作要求，坚持适用性、便捷性、安全性和前瞻性相统一，发挥互联网、大数据、人工智能等信息技术优势，依托各类现有信息平台特别是社区信息平台，开发适用于社区防控工作全流程和各环节的功能应用，有效支撑社区疫情监测、信息报送、宣传教育、环境整治、困难帮扶等防控任务，统筹发挥城乡社区组织、社区工作者的动员优势和信息化、智能化手段的技术优势，有效支撑省、市、县、乡四级数据联通，构筑起人防、物防、技防、智防相结合的社区防线，形成立体式社区防控数据链路和闭环，提升城乡社区疫情防控工作成效。

指引从疫情监测和重点人群管理、出入管理、信息报送、宣传教育、环境整治、困难帮扶和社区服务等七个方面，提出了社区防控工作信息化建设和应用的基本思路；从部署条件、系统安全、隐私保护、公益原则等四个方面，明确社区防控工作信息化建设和应用的相关支持环境。强调社区防控信息化产品（服务）应遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国居民身份证法》和有关法律、行政法规关于个人信息保护的规定，落实中央网信办《关于做好个人信息保护?利用大数据支撑联防联控工作的通知》要求。（董童 实习生严陈琛）