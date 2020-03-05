线上线下“组合拳” 海南“菠萝之乡”破解滞销难题

3日下午，在海南“菠萝之乡”万宁市龙滚镇多格村的菠萝地里，20多名工人正忙碌着采摘菠萝。种植户曾才告诉记者，今天采摘这车菠萝约32吨，准备发往吉林长春。今年春节后，龙滚菠萝进入采摘季，3月预计上市菠萝2.5万吨。

从上世纪八十年代开始，龙滚镇就开始引种巴厘品种菠萝，当前种植面积约3.6万亩，今年春节后，约有1.7万亩的菠萝将进行采摘。但是受疫情影响，海南农产品的外销渠道受到影响。龙滚镇谋划“线上+线下”销售模式，让当地菠萝成为“香饽饽”。

截至3月2日，龙滚镇今年累计销售菠萝7000多吨，其中销往省外6647.26吨，主要发往吉林、河北、山西、宁夏、辽宁、黑龙江、新疆等地。

“菠萝的种植期长达18个月，如果不及时采收菠萝，将导致很多农户失去收入。”龙滚镇党委书记符海虹介绍，为了服务好菠萝收购商，龙滚镇与近40名中介人建立联系，并出台专项防控措施：对采收菠萝的客商集中安排在一家旅馆入住，对外来的务工人员实行统一登记，并且每天对采摘工人进行健康监测，所有人员外出采收时必须戴口罩。动态追踪相关人员后续是否有发热等情况，做好集中入住点、道路、过往车辆的消毒工作。同时主动联系各大超市、商场推销龙滚菠萝。

“原先担忧菠萝滞销，但镇里出实招给我们吃下‘定心丸’。”曾才带来的工人进村前都严格登记健康信息并测量体温。“菠萝销售有了出路，农户自然不愁。如今菠萝售价有所回升，品质好的菠萝能卖到1.2元/斤。”

“龙滚菠萝品质好。这次来收购菠萝一路上都很顺利，政府部门的服务特别贴心。”来自欧亚集团的收购商现场告诉记者，在他进入龙滚镇前，镇政府就通过中介人了解了他的行程信息，并提前准备好通行手续，进入龙滚经过体温测量等程序后就领到通行证，目前已在龙滚收购多批菠萝发往省外市场。

外地收购商不用担心菠萝采收出现用工荒。“全镇13个菠萝种植大村都成立了采摘应急队伍，同时采用长期驻留龙滚的内地工人，保障龙滚菠萝在高峰期的采摘。”符海虹说。

线下做好客商服务，线上广开产品销路。龙滚镇举办了5场淘宝直播推介活动，截至目前线上销售平台已接到全国各地8000多笔订单，共计50吨的菠萝已经全部安排发货。

万宁市委书记贺敬平“客串”淘宝直播，“带货”龙滚菠萝。他所在的淘宝直播间，当天互动人气近30万人次，短短20分钟，网友就买走了超过一万斤菠萝。

万宁市政府日前出台支持冬季瓜果菜运销“八条”措施，目前正在加强联系广东、上海、北京等省市重点农产品批发市场的产销衔接，并邀请省内外大型商超、农产品批发市场、运销商等来万宁开展瓜果菜采购订货活动。(记者 张茜翼)