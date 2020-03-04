湖北随州洪山镇地处鄂豫交界，作为随州市定点救治医疗机构中唯一的乡镇医院，自1月21日以来，洪山医院医护人员已全员出动，没有一天轮休。

人员极度紧缺，医护陷入疲惫，困局如何解？2月19日，江西对口支援随州市医疗队17名队员紧急驰援洪山医院，与当地医护人员并肩战疫。

“我们要求尽快投入工作”“请给我们安排更多任务”……在“洪山必胜”微信群里，江西医疗队的队员们踊跃报名、纷纷请战，“我们心里只有一个念头，就是尽快投入战斗。”

勇担重任、迅速增援，这是江西医疗队冲锋在前、支援湖北的一个剪影。截至2月25日，江西省已累计派出9批11支医疗队，共计1233名队员投入到支援湖北疫情防治工作中。其中，8支医疗队844名队员在武汉支援，3支医疗队389名队员在随州对口支援。

随州是江西医疗队的战疫主战场，如何能与当地医疗团队拧成一股绳，形成战斗力，打好这场疫情防控阻击战？

江西交出的答案是扁平管理、聚起堡垒。先是明确由3名三甲综合性医院院领导分片管理，减少层级，以党组织为主，形成了一个个坚强有力的战斗集体。与此同时，相继成立医疗质量与安全管理委员会、医院感染委员会、专家救治小组，规范诊疗、护理、院感等流程，为医疗工作的有效开展提供保障。

对于重症、危重症患者，实行现场专家与远程专家会诊相结合，“一人一医疗团队、一人一诊疗方案”。江西援随医疗队有关负责人说：“通过制定个性化诊疗方案，力求提高抢救成功率，降低死亡率。”

机制理顺是前提，但与时间赛跑，考验着的更是一线医护人员的耐力与勇气。“今天是到随州的第五天，这里真的随时都在上演‘生死时速’。”2月15日，随团队员、赣州妇幼保健院新生儿童重症监护室主管护师杨莉在前线日记里这样写道，当天一个刚撤呼吸机的患者突然呛咳得厉害，大量痰液堵塞在喉管，呼吸困难，生命垂危，需要立即将痰液吸出来，否则后果不堪设想。

吸痰过程中极易产生气溶胶，这是医务人员被感染风险最大的时候。“情况危急，我来不及多想，一把拿起吸引器，冲上前为他吸痰，最终总算转危为安了。”杨莉兴奋地说。

在杨莉的笔下，见证了江西医疗队的付出与艰辛：全身武装，穿大码的雨靴在病房步行太艰难了；戴上护目镜和面屏，配药换药一开始都看不清，要把东西凑到眼睛前辨认；一个班下来，抢救配液、换药抽血、翻身拍背等治疗及基础护理全套轮番做个不停，下班时防护服里的衣服已湿透，腰感觉直不起来了……

“白衣战士”艰苦奋战，“白衣军团”越战越勇，捷报频传——

广水市第一人民医院出院20人、广水市第二人民医院出院4人、曾都医院出院3人……2月22日晚，在江西省对口支援随州市前方指挥部每日例行调度会上，在随州市战疫一线支援的江西医疗队各分队逐一汇报所接管病区当日战绩。

截至2月25日，江西援随医疗队接管12个病区，累计管理患者526例，其中疑似患者46例，确诊患者480例，累计重症患者25例，危重症患者39例；累计出院患者235例，其中疑似患者出院46例。

“我们全员上岗，全部接管新入院的确诊患者，尽量让当地同仁喘息休整。”赣州市人民医院副院长刘建生介绍，江西援随医疗队在曾都医院又整建制接管了一个新病区，收治27名确诊患者。

奋战在广水市的江西援随医疗队也主动挑大梁。“我们多做一点，他们才能多休息一刻。”赣南医学院第一附属医院副院长陈懿建说，守望相助，才能打赢这场战斗！

2月14日，一则暖心的消息刷屏网络：江西援随医疗队接生疫情期间首例新生儿。“16点16分，我的双手接住了华丽的初啼——3公斤的男宝宝。”承担接生任务的随队主任医师余腊梅在朋友圈记录下这个瞬间，赣鄂医生第一次手术合作很顺利。而这也是疫情期间江西医疗队帮助湖北接生的第一个新生儿。孩子妈妈说，她给这个孩子起名“冠冠”，让他不忘记来处，懂得生命的可贵。

“不负重托，不胜不还！”在荆楚大地，江西白衣战士用行动践行医者誓言。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 07 版）