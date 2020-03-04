“你们昼夜奋战、忘我工作，同时间赛跑、与病魔较量，以高尚无私的医德医风和精湛高超的医技医术守护生命、治愈病患……武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。希望你们继续发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，出色完成各项救援救治任务，为打好武汉保卫战、湖北保卫战作出更大贡献。”2月24日，一封慰问信自上海发往武汉，这天正值上海首批医疗队驰援武汉“满月”。

1个月间，上海共有9批、11支医疗队、1640名医务人员奔赴荆楚大地。“各医疗队领队都由院长或业务骨干担任，中级以上职称医师415人，占医师总数的84.5%。”上海医疗队前方工作协调组负责人、上海市卫生健康委副主任赵丹丹说，医疗队分别进驻了华中科技大学附属同济医院光谷院区、雷神山医院、武汉市金银潭医院等17家医院、28个病区，其中ICU病区3个、重症病区16个、普通病区3个、方舱医院6个。

“我像不像战场老兵了？”消瘦、满脸压痕，复旦大学附属中山医院重症医学科副主任钟鸣笑着问道。这位上海最早支援武汉的医疗专家，在小年夜只身坐上高铁、向武汉进发，至今仍在金银潭医院ICU病区与病魔抢夺重症、危重症患者生命，已有月余。

金银潭医院也是上海医疗队第一块接手的阵地。大家从梳理病区到精细治疗、优化方案，摸索出了不少宝贵经验。1个月间，他们救治了100多名危重症患者，已有30多名患者治愈出院。

需要轮换休息？医疗队领队郑军华摇头：“没必要！我们有了经验，更应该把时间用于救治病人。”

“我像打仗一样，争分夺秒，就是在和死神抢病人。”这是复旦大学附属华山医院呼吸科主任李圣青的工作状态。“30张床，27个病人插管”，华山医院医疗队整建制接手了同济医院光谷院区惟一的重症监护室，这里是最艰苦的战场之一，很快他们就用顽强信念、过硬技术和多学科团队紧密合作与精细管理，落实着“降低死亡率”的目标。

规范、科学、钻研，认真、精细、周全，是上海人的特性，也是上海医疗队员们的共性。由瑞金医院副院长陈尔真挂帅的第二批医疗队接管武汉第三医院光谷院区多个重症病区，下飞机第一时间就与武汉同仁沟通，了解医院规章，制定适合院区的诊治规范与预案，颁布《医疗队员守则》。为了节省防护服，医疗队的培训细致到要求队员们“上岗前不喝水、穿防护服前少量喝水、休息时大量喝水”；入住酒店，个人房间里也划分污染区、半污染区和清洁区。一旦涉及防护安全，他们尤其“较真”：“我们要用好上海医疗服务的精细化管理举措和操作规范、质量管理等优良传统，体现‘上海标准’，避免医务人员感染，才能救治更多患者。”

紧张忙碌中间，他们依然不忘科研和人文关怀。“我们一个班就收治了30多名患者，同时还要处理管辖区域内200多位患者的突发状况。”在方舱医院工作的同济大学附属东方医院医生华晶说，他们发动群众选举了寝室长，管理大家不乱走动，带动大家做活动。在雷神山医院，“海派中医”们用中西医结合方案治疗危重患者，助力患者康复。新型鼻罩、一次性防飞溅隔离巾、面部防压伤保护组件等“穿戴神器”，也不断在上海医疗队里诞生。

武汉保卫战激战正酣，上海的医疗队还在继续出动：由上海交大医学院病理和影像学临床和研究专家组成的新冠病毒肺炎病因诊断研究队伍，由50名精神科医护组成的心理干预团队相继到来，追踪病因，为奋战中的医护人员和患者带来更多心理支持与人文关怀。

与每批医疗队同行的，都是大批医疗与防护物资。据不完全统计，上海不仅为医疗队随队配备了总计150余吨的防护物资，还陆续向前方寄送了防护服6万多件，口罩18万多只，隔离衣、防护面屏、护目镜、一次性手套、帽子、鞋套等30多万件。

“一直被他们的团队合作精神和对病人的精心救治态度所鼓舞。每个人都兢兢业业、勤勤恳恳、任劳任怨地做着自己班上工作。因为病人多、事情多，一个护士在病房里呆了8个小时，没有几个人穿着防护服能坚持这么久，她不是不闷不累，是眼里只有病人忘了自己……我真的被他们感动了！”武汉大学人民医院东院一位医生在朋友圈里这样评价他的上海同仁。截至2月26日中午，这支“战疫铁军”已累计救治确诊病例1801名，其中重症319名，危重症173名，出院410名。

《 人民日报 》（ 2020年03月04日 07 版）