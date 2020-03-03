白衣天使的孩子守护计划：暖心故事传递守护力量

“妈妈，我只想要你平安回来。”这是一位白衣天使的女儿在今年生日时所许下的愿望。

事实上，和这位小姑娘一样，有着类似情况的孩子并不在少数。细看这场仍在继续的“战疫”，医护人员在同时间赛跑，与病魔较量的背后，是一个个他们无力顾及的小小身影——更多人的生命需要被守护，爸爸妈妈没有办法再来守护你们。

关爱广大医护人员的留守子女，让我们来守护你。

为此，人民网·人民健康、中国社会工作联合会社区工作委员会、伊利QQ星联合发起白衣天使的孩子守护计划，带来了一份关于爱的“隔空守护”。

参与者征集活动已于2月27日启动。目前，已有众多在新冠肺炎援鄂的医护工作者和家人踊跃投稿，来讲述他们与孩子间的感人故事。

妈妈，我生日时你能回家吗？

“不要玩具，我们只想要妈妈！”在这个特殊的春节里，王佳乐、王佳怡姐妹俩许下了这样一个新年愿望。

王妈妈是一名医护工作者。大年初三，她就前往了“战疫”一线，至今仍在岗位上值守。

30多天的别离，让女儿把思念之情都倾注在了笔端。在这幅为妈妈而作的画上，出现这样几行字：“妈妈说：疫情凶猛，害怕自己倒下，害怕同事倒下，但她们已无退路，因为他们的身后是人民百姓。

我说：“妈妈我想你了！加油！请一定做好防护，保重身体！家里的小神兽等你和小小神兽一起过生日哦！”

“妈妈：希望您早日平安回家！”孩子妈妈已经快40天没有抱过、亲过自己的宝贝了。当在视频里看到小朋友画的这幅画时，她的内心更是久久无法平静。

这位妈妈是武汉大学人民医院产科的护士，这家医院也专门收治新冠患者。为了家人的安全，早在年前她就与孩子分开居住。此时，一幅画将孩子与母亲的心紧紧连在一起，只愿疫情早早结束，让所有人都能团聚。

“战疫”场上有我的爸爸

今年9月就要读一年级的姚辰俊小朋友，最近迷上了看电视——但不是那些让人眼花缭乱的动画片，而是与疫情相关的新闻报道。

每当看到医生穿防护服的片段时，小辰俊都会特别关注，仿佛是看到了自己的爸爸。小辰俊知道，爸爸也去参加了这场“战疫”，也会穿上这样的防护服。

对照着照片，小辰俊画出了姚爸爸穿防护服的样子，要为爸爸加油。小辰俊说，他已经很久没有见到爸爸了，希望爸爸能早点回家。

“爸爸，你什么时候再回家？”这是3岁的小紫悦这个月第四次看着爸爸的背影问话。紫悦妈妈说，不知道这个场景还要上演几次……

紫悦爸爸是一名ICU护师，疫情当前，他的任务就是从病毒手中争分夺秒地抢回病人。这个月，紫悦爸爸已经很多天没有回家了。每次与爸爸在门口分别，紫悦都会重复询问相同的问题，今天正好是紫悦爸爸本月第四次回家。

“爸爸很快就回来，回来之后陪你玩跳跳马，紫悦听话，快回去。”回答声一如往常温柔，转身离开的步伐也一如往常坚定。紫悦爸爸说，“相信不久就能战胜疫情，我要回家多陪陪女儿，她的成长只有一次，我不想错过太多。”

妈妈，你快去把病毒杀死！

“希望疫情尽快结束，我的爸爸妈妈能回家！”在作文的结尾，大宝写下了这样一句话。

大宝的爸爸妈妈都是医护人员，他们都在战“疫”一线，不能回家。因此，今年春节大宝家也没能吃上团圆饭。坐在电视机前看春晚的人，只有大宝、弟弟与爷爷奶奶。

思念、担忧，让小小的大宝一下子长大了很多。即便爸爸妈妈都穿着防护服，他仍担心他们被感染。同时，他又像个小大人一样，帮着爷爷奶奶照顾小弟弟。大宝说，虽然难过，但他也很自豪，“因为我的爸爸妈妈正在为病人治病，解除了许多人的病痛，挽救了许多人的生命。”

孩子妈妈已经许久没有回家。她是丈夫的妻子，是儿子的母亲，同时也是一名党员，一位医护工作者。大年初一早上，在接到任务要前往一线支援后，她就去和没起床的孩子告别，儿子迷迷糊糊地说：“妈妈，你快去把病毒杀死，我在家里等你回来。”

这天收到丈夫发来的照片时，疲惫不堪的她把一天的忙碌都抛到了脑后。这是小朋友专为她而画的图画。画面上有很多个黑色的病毒，是右下角的妈妈拿着针一个一个杀死他们。在最上面的红色爱心里，写着4个字：“妈妈真棒”。

孩子妈妈说：“看见这幅画，就像战斗中支援的火炮，喜出望外又信心满满，放心大胆的在一线战斗！”

因为爱，我们用心守护

在这场没有硝烟的战场中，没有人是局外人，

我们没有白色铠甲，但却有着磅礴的大爱，

守护好白衣天使们的家，我们在行动！

目前，活动参与者征集仍在进行中，欢迎更多的医护工作者和家人前来报名，点击链接https://hys.people-health.cn/m/#/pages/qqstar/index 领取一份守护心愿，我们用行动和爱心陪伴白衣天使的孩子成长，让因疫情短暂失去父母陪伴的孩子们感受到温暖！