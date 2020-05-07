“致敬！白衣天使” 三封来信为医疗队员战疫加油

人民网北京5月7日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，北京大学第一医院医疗队领队、院长刘新民谈起援鄂期间收到三封来信时表示，三封来信的内容，承载着我们医院的文化，也承载着社会群众对我们的期望，我们会继续传承并发扬医院“厚道”文化，为健康中国贡献更多的力量。

他介绍，第一封信是刚到武汉不久，一位95岁的老院长亲笔写的。老院长曾在1950年参加抗击鼠疫、1951年参加北京市第一批抗美援朝志愿手术队、1958年支援蒙古国，是一位久经考验的老战士，更是我们的榜样。老院长的视力不好，就请同样参与过抗美援朝的老伴一字不落地把每天的新闻读给他听，他们时刻挂念着我们前线的队员们，所以就一笔一划写下这封信。

第二封信是在抗疫60天攻坚战时收到的，那时是我们最艰辛、最困难时期，医院潘义生党委书记亲自执笔，给所有队员写了一封家书，信中说：“春山在望，最后坚守；佳期可期，医者荣光”，收到来自家里人的鼓励，大家就像注入了一针强心剂，这封信给了我们力量和自信，也让我们更加坚定地完成抗疫任务。

第三封信只有一句话，是一位普通的武汉人写给我们的。正月初六，我们一位队员过生日，大家在网上给她定了蛋糕，但当天武汉天气不好，而且封路不能走车，就把蛋糕退了。但送蛋糕的师傅得知是医疗队员过生日时，二话没说，拿着蛋糕、冒着严寒，走十几公里，“人肉”把蛋糕送到了队员手中，还亲笔写下了一句“致敬，白衣天使”。

“援鄂期间，我们每天都被他们感动着。”刘新民说。我要感谢英雄的武汉人民，我们是一起拼过命的人。武汉的医务人员们是伟大的，武汉的百姓也是伟大的。无论是隔离在家的普通人，还是酒店驻地的工作人员、司机、送餐员，他们都是可敬可爱的。

刘新民介绍，第一批医疗队在大年初二出征，那一天是北大医院105周岁生日。105年前的那天，北大医院在北京后孙公园胡同第一天开诊，当时叫“北京医学专门学校附设诊察所”，也是中国政府创办的第一所国立医院。建院105年来，我们形成了“厚德尚道”的核心价值观和“厚道”的医院文化，有着独特的社会影响力，得到了我们的患者和群众的认可。

他说，回想起两个月的抗疫经历特别难忘。无论是对个人还是对医院都是一件刻骨铭心的事。对于医院，经过抗疫大考，锻炼了一支“敢打敢拼”的队伍，培养一批青年生力军；而对于个人而言，无论是50后、60后、70后、还是80后、90后，都是一次人生的历练，对个人的沉淀和未来成长都是一段终生难忘的经历。