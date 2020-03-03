国家卫健委：全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展

人民网北京3月3日电 （许晓华）3日，国务院联防联控机制就为疫情防控和复工复产提供财税政策支持有关情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，湖北以外省份，近5日每日新增确诊病例数基本维持在10例左右，每日新增疑似病例数连续4日维持在100例以下，近6日每日出院病例在3000例左右。全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。

3月2日0—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例125例，新增死亡病例31例，全部为湖北病例；新增疑似病例129例。当日新增治愈出院病例2742例，解除医学观察的密切接触者7650人，重症病例减少304例。

截至3月2日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例30004例，其中重症病例6806例；累计治愈出院病例47204例，累计死亡病例2943例，累计报告确诊病例80151例，现有疑似病例587例。累计追踪到密切接触者664899人，尚在医学观察的密切接触者40651人。

湖北新增确诊病例114例，其中武汉111例；新增治愈出院病例2410例，其中武汉1846例；新增死亡病例31例，其中武汉24例；现有确诊病例28216例，其中武汉24144例；这里面重症病例6593例，其中武汉6020例。累计治愈出院病例36167例，其中武汉23031例；累计死亡病例2834例，其中武汉2251例；累计确诊病例67217例，其中武汉49426例。新增疑似病例64例，其中武汉62例；现有疑似病例434例，其中武汉316例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例151例：香港特别行政区100例；澳门特别行政区10例；台湾地区41例。

除湖北以外，其他省份新增确诊病例11例，新增疑似病例65例，无新增死亡病例，重症病例减少25例。

湖北以外省份，近5日每日新增确诊病例数基本维持在10例左右，每日新增疑似病例数连续4日维持在100例以下，近6日每日出院病例在3000例左右。全国疫情防控形势积极向好的态势正在拓展。下一步，要突出以基层为重点，结合区域疫情风险分级，进一步强化工作责任，统筹做好疫情防控和日常诊疗等工作。