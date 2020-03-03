公共场所如何防疫？中疾控划重点

随着复工复产，跟人们生产生活相关的服务行业也陆续迎来开业，商场购物、餐饮店消费如何保障自己和他人的健康和安全？疫情低风险区域游泳馆、公共浴池开放又该如何管理？在国务院联防联控机制3月2日举行的新闻发布会上，中国疾控中心多位专家解答了公共场所、特殊机构的防疫相关问题。

国家卫健委新闻发言人米锋在会上表示，目前武汉疫情快速上升态势得到控制，湖北除武汉外，局部暴发的态势也得到控制，湖北以外省份疫情形势积极向好。不过，疫情让整个餐饮业进入了寒冬，复工复产后上班族的午餐问题如何解决也成为难题。部分餐饮和商业中心在重新开业后出现群众短时间内排队聚集情况，如何保证群众的食品安全和就餐安全？

中国疾控中心环境所所长施小明表示，应建立餐厅员工健康体检制度；做好餐饮具的清洁消毒，确保做到一人一具、一用一消毒；确保食堂内配备有效的速干手消毒剂，有条件的可以配备感应式手消毒设施；到规范超市购买冷冻冰鲜产品，加工食物时注意生熟分开；此外在气温适合和天气晴朗的条件下，营业期间可开门开窗，保证室内空气流通。最后对进入餐厅人员要进行体温测量，出现可疑症状时应到应急区域隔离，然后按照有关规定进行处理。

不久前，天津宝坻百货大楼出现聚集性疫情引发舆论关注。中国疾控中心研究员张流波介绍，消费者应该尽量地降低去商店、超市频率，去了也要尽量缩短时间。在购物时相互之间要保持一定的距离，起码一米以上，哪怕过秤的时候、交款的时候、排队的时候也要保持一米以上距离，而且交款时最好采取电子付费等方式。

针对出租车、网约车，张流波提到，首先确保司机没有感染；车辆应该每天出车前对门把手、座位、扶手这些地方做清洁消毒的处理。同时行驶过程中条件允许尽量开窗，保证空气交流；乘客上车前先打开门一两分钟，使空气有一个交换的机会，也可以用消毒纸巾对可能碰到的位置做擦试消毒，最关键是乘客乘坐的时候也要全程戴口罩，乘坐结束后也要做手卫生；付费时提倡无接触式的付费。

此外，随着疫情的发生，很多地方实行了全市大消毒，比如有的小区出入口设置了喷淋装置，还有雾炮车以及用飞机、无人机大面积喷洒消毒。在张流波看来，这些方式更多是重形式。这种消毒特别要避免，更多地要考虑消毒效果，一是不对室外环境开展大规模消毒；二是雨雪天气不对室外环境进行消毒；三是不对外环境进行空气的消毒；四是不直接使用消毒剂对人员全身进行喷洒消毒；五是不对外环境的水塘、水库、人工湖这些环境投加消毒剂进行消毒；六是不在有人的情况下对室内空气进行消毒。

按照分区分级防控策略，现在一些低风险地区的游泳馆和公共浴池可不可以开放？如果开放应该怎样做好消毒措施？个人应该怎样做好防护？张流波提到，疫情期间还是不建议到游泳馆、到公共浴室，所以不建议开放游泳馆和公共浴室。（记者 陶凤 彭慧）