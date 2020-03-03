各地社区应高度关注从高风险地区返回人员

3月2日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍现阶段公共场所等疫情防控有关情况。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示， 全国新增确诊病例数和新增疑似病例数近两周总体呈下降趋势。新增出院病例数呈持续波动上升，近几日在3000例上下波动。

他说，武汉疫情快速上升态势得到控制，湖北除武汉外，局部暴发的态势也得到控制，湖北以外省份疫情形势积极向好。

“下一步要从统筹推进疫情防控和经济社会发展出发，紧紧围绕社区防控和医疗救治两个重点，由全面防控向群专结合、精准防控转变。”他说。

国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉在会上表示，对于重点地区和高风险地区返回人员，社区应给予高度关注，尤其要告知他们，他们一旦返回社区后需要主动到社区登记。

精神病院的疫情防控工作备受外界关注。会上中国疾控中心环境所所长施小明表示，精神卫生医疗机构是一个特殊的医疗卫生机构。由于患者的特殊性，在防控工作中除了要做好常规医疗机构的一些防控措施外，还有一些针对性的措施需要考虑。

他提到，精神卫生医疗机构要与当地具有新冠肺炎诊疗能力的综合性医疗机构建立联络会诊机制，要加强医务人员防控知识的培训、健康监测以及个人的防护，尽量减少门诊患者复诊次数，缩短住院的时间，暂停家属探视，限制陪诊人员数量。

“特别是有一点，新入院的精神障碍患者要观察14天后再转入普通病室，防止院外的输入。”

他说，要加强住院患者特别是严重精神障碍患者的管理治疗和照护，尽量减少外出流动，降低冲动行为发生的风险，防止院内扩散。

“对住院的严重精神障碍患者，发现有疑似病例或者确诊新冠肺炎的应当立即采取隔离措施，将患者转诊到定点的医疗机构进行治疗。对于暂时无法转出到定点医院的确诊患者，精神卫生医疗机构应当立即设置发热病区，请具有新冠肺炎诊疗能力的综合医院的医疗机构医务人员进行会诊。”

文/本报记者 孟亚旭 刘艺龙