国家卫健委：3月2日0—24时新增确诊病例125例 累计治愈出院病例47204例

人民网北京3月3日电（董童）国家卫生健康委于3日在官网发布的《截至3月2日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例125例，新增死亡病例31例（湖北31例），新增疑似病例129例。当日新增治愈出院病例2742例，解除医学观察的密切接触者7650人，重症病例减少304例。

情况显示，截至3月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例30004例（其中重症病例6806例），累计治愈出院病例47204例，累计死亡病例2943例，累计报告确诊病例80151例，现有疑似病例587例。累计追踪到密切接触者664899人，尚在医学观察的密切接触者40651人。

湖北新增确诊病例114例（武汉111例），新增治愈出院病例2410例（武汉1846例），新增死亡病例31例（武汉24例），现有确诊病例28216例（武汉24144例），其中重症病例6593例（武汉6020例）。累计治愈出院病例36167例（武汉23031例），累计死亡病例2834例（武汉2251例），累计确诊病例67217例（武汉49426例）。新增疑似病例64例（武汉62例），现有疑似病例434例（武汉316例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例151例：香港特别行政区100例（出院36例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院8例），台湾地区41例(出院12例，死亡1例)。