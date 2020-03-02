出入餐厅、超市等公共场所如何自我防护？专家答疑
人民网北京3月2日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心环境所所长施小明就防疫期间出入餐厅和超市时如何做好个人防护给出建议。
施小明说，消费者在排队过程中要佩戴口罩，减少语言交流，与相邻顾客保持安全距离；排队时打喷嚏要用纸巾遮住口鼻或者采用肘部遮挡；付款时尽量选择二维码等非直接接触的电子支付方式。
“进出超市购物时，时间上尽量避开客流高峰期，乘坐电梯时建议优先使用扶梯，全程正确佩戴口罩，做好手部卫生。”他说。（实习生 武雯婧）
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