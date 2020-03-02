中国疾控中心：景区等公共场所恢复营业需做好八方面工作

人民网北京3月2日电 (李轶群)今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国疾控中心环境所所长施小明表示，景区等公共场所在恢复开业前要做好一系列准备工作，要对场地内外进行彻底清洁消毒，对物体表面进行预防性消毒处理。

他具体说，一是对入场的游客或顾客进行体温测量。

二是加强场所内空气流通，加强室内空气流动，特别是确认厢式电梯排气扇以及地下车库通风系统运转正常。

三是加强场所内清洁消毒，对高频接触的门把手、电梯按钮、开关等，要加强频次进行清洁消毒。

四是垃圾应当分类并及时处理，垃圾筒、地面和墙壁要保持清洁。

五是卫生间应保持地面、墙壁清洁，洗手设施要确保运行正常，洗手池无污垢、便池无粪便、无积粪。

六是加强员工的健康监测，合理安排员工轮休。

七是设置应急区域，特别是遇到有可疑症状的人员，应及时到应急区域内进行暂时隔离，并按照相关规定进行处理。

八是在场所显著区域内要有健康宣传，包括滚动视频或张贴宣传资料。