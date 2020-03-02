中国疾控中心：景区等公共场所恢复营业需做好八方面工作
人民网北京3月2日电 (李轶群)今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国疾控中心环境所所长施小明表示，景区等公共场所在恢复开业前要做好一系列准备工作，要对场地内外进行彻底清洁消毒，对物体表面进行预防性消毒处理。
他具体说，一是对入场的游客或顾客进行体温测量。
二是加强场所内空气流通，加强室内空气流动，特别是确认厢式电梯排气扇以及地下车库通风系统运转正常。
三是加强场所内清洁消毒，对高频接触的门把手、电梯按钮、开关等，要加强频次进行清洁消毒。
四是垃圾应当分类并及时处理，垃圾筒、地面和墙壁要保持清洁。
五是卫生间应保持地面、墙壁清洁，洗手设施要确保运行正常，洗手池无污垢、便池无粪便、无积粪。
六是加强员工的健康监测，合理安排员工轮休。
七是设置应急区域，特别是遇到有可疑症状的人员，应及时到应急区域内进行暂时隔离，并按照相关规定进行处理。
八是在场所显著区域内要有健康宣传，包括滚动视频或张贴宣传资料。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
情系“疫”线 爱暖妇幼:人民网开启爱心奶粉免费申领通道 人民网·人民好医生联合中国营养学会、中国红十字基金会共同发起“人民战‘疫’关爱母婴健康”公益活动。君乐宝作为独家支持，预计提供价值7500余万元的奶粉产品，并免费派送到家。奶粉免费领取上限为3罐，可满足孕产妇和婴幼儿一个月的营养需求。 【详细】
睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵 道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】
人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点 虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn