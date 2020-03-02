中国疾控中心：精神卫生医疗机构从三方面加强疫情防控

人民网北京3月2日电 （董童）在今日举行的国务院联防联控机制发布会上，中国疾控中心环境所所长施小明表示，精神卫生医疗机构是一个特殊的医疗卫生机构，由于患者的特殊性，在防控工作中除了要做好包括制定应对预案、加强物资准备、院内环境清洁消毒以及开窗通风等防控措施外，还要考虑到三方面的针对性措施。

施小明表示，在诊疗方面，精神卫生医疗机构要与当地具有新冠肺炎诊疗能力的综合性医疗机构建立联络会诊机制，加强医务人员防控知识培训，健康监测以及个人防护，尽量减少门诊患者复诊次数，缩短住院时间，暂停家属探视，限制陪诊人员数量。新入院的精神障碍患者要观察14天后再转入普通病室，防止院外的输入。

施小明说，要加强住院患者特别是严重精神障碍患者管理治疗和照护，尽量减少外出流动，降低冲动行为发生的风险，防止院内扩散。

施小明还表示，对住院的严重精神障碍患者，发现有疑似病例或者确诊新冠肺炎后，应当立即采取隔离措施，将患者转诊到定点医疗机构进行治疗。对于暂时无法转出到定点医院的确诊患者，精神卫生医疗机构应当立即设置发热病区，请具有新冠肺炎诊疗能力的综合医院的医疗机构医务人员进行会诊。