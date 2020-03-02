国家卫健委：社区应继续实施网格化和地毯式管理
人民网北京3月2日电（记者孙博洋） 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉对复产复工下社区防控的相关情况进行了回应。
周宇辉表示，社区应按照制定的社区防控工作方案，继续坚持实施网格化和地毯式的管理，做好往来人员相关健康监测、登记以及摸排等工作。对于重点地区和高风险地区返回人员，社区应给予高度关注，相关人员一旦返回社区要主动到社区登记。
“对于居家医学观察人员，社区应做好他们的健康监测等工作，一旦发现出现发热、干咳、呼吸道症状，要督促其尽快到就近医疗机构就医。同时向当地疾控部门、医疗机构进行报告。”他说。
周宇辉呼吁，从重点地区和高风险地区返回的居民，本着对自己负责、对家庭负责、对社会负责态度，主动居家医学观察，一旦发现自己身体出现不适，及时地向社区报告并及时就医。
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