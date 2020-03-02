返岗复工的你，需要佩戴“心理口罩”

目前，全国战“疫”形势向好，新增人数连续下降，越来越多患者康复出院。湖北以外的很多省市根据实际情况逐步复工复产，回归日常生活。可是，疫情虽然好转，但危险性依然不容懈怠。需要我们在复工复产之时，不仅要进行科学人身防护，还要做好心理上的自我调适。

返岗复工存在的几种心态

急于返岗的心态

这个时候还有期待上班的？有！有部分人房贷、车贷、信用卡需要还，得养家糊口，必须出外务工赚钱。

被迫返岗心态

相当一部分人可能持这种心态。疫情期间想好好待在家里，可因工作需要，不得不去上班，有种不情愿的感觉，心理会产生很多顾虑。

惧怕返岗心态

由于假期延长，有些人已经适应了比较懒散的生活方式，出现不想改变的心态。

调整方式

调整作息给身体一个缓冲期

对于已经复工或即将要复工的，首先要提前调整好作息，给自己一个缓冲期，就像给自己的身体在运动前做个“预备动作”，让生活慢慢正常化。

可在上班前一周，参照正常上班来管理日常起居，以适应重回日常生活的要求。此外，在临近复工时，建议女生化化妆，穿上喜欢的衣服，通过有仪式感的举动，改善自己的精神状态。

身体力行将计划付诸行动

在心理做好缓冲期的同时，在复工前，可以给自己做一个计划，并将计划付诸行动。比如，可以有效地列出每天行程，固定时间做好固定的事情，按原先的生活节奏安排好生活。虽然看起来有点刻板，但这是非常时期一个小技巧，固定的节律会让我们的情绪也变得稳定，稳定的活动内容也会减少不必要的注意力分配。

除工作外，可以增加运动、家务等活动，会让我们获得稳定感和控制感，把对疫情的关注转移到自己本身，从而慢慢地回到适合工作的一个氛围中。

做好防护保持适度卫生习惯

讲究科学应对，继续保持适度的卫生习惯，绝不放松警惕。要准备好口罩、免洗消毒液等用于上下班通勤和工作期间病毒防护用品，做好每日清洁。尽量选择步行、骑行、自驾车上下班，乘坐公共交通工具应尽量与其他人保持距离。还要养成接收快递、文件等物品后洗手等习惯，做好自身防护，保护自己就是保护大家。（安悦）