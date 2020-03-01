韩国人来中国躲避疫情？国家移民管理局：未发现大量韩国人入境

人民网北京3月1日电 （王国菁）1日，国务院联防联控机制就依法有效防控海外疫情输入有关情况举行发布会。会上，针对记者提出的网络上传言一些韩国人来中国躲避疫情，是否属实的问题，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛回应称，目前没发现大量韩国人涌入我国的情况，近期自韩国入境的人员中，以中国内地居民为主，占比约为七成。

刘海涛介绍，2月23日，韩国政府宣布将新冠肺炎疫情的防控等级提升到最高级。从23日到现在，日均来华韩国公民入境数量是1300人，韩国来华人数虽略有增加，但没有出现太大波动。

刘海涛表示，韩国来华航班满座的情况与疫情发生以后各个航空公司压缩了航班的数量有关，由于航班数量的减少导致机票紧张。