武汉多家医院重症病人出院比例增加

2月29日上午，北京朝阳医院副院长、呼吸危重症专家童朝晖再次来到武汉协和医院西院区，他进入北京市支援湖北医疗队12层西、10层西和8层西三个病区参与查房，并进行了病例讨论。童朝晖同时透露，近期在湖北多地考察，很多医院都出现了“床等人”的情况。

童朝晖表示，来到协和西院，重点是查看重症、危重症病人的情况，并做出相应指导。自1月份以来，武汉多家医院集中收治重症和危重症病人，这些病人治疗周期较长，到现阶段，开始有出院病人比例增加的趋势。

童朝晖还谈及了近期走访孝感、黄石、鄂州等地的情况，各地都有外省医疗队支援，人员很充足，也呈现出重症、危重症患者渐少和出院患者增加的良好势头。

查房期间，童朝晖除了重点关注了几位使用无创呼吸机和气管插管的病人，还去看望了一位刚生下孩子并做过手术的新冠肺炎感染者，鼓励她早日康复。在之后的病例讨论上，童朝晖与北京医疗队医生，还就一名63岁气管插管患者下一步的治疗方案进行商讨。

阐释现阶段治疗重点

谈及现阶段对重症、危重症病人的治疗，童朝晖表示，在没有特效药的情况下，对于此类病人仍以综合治疗为主。除了给予呼吸支持外，因为新冠病毒可能对肺部、心脏、肾脏都有影响，还要做好脏器的保护。

童朝晖提及了救治关口前移的问题，按照目前的诊疗指南，对于病人在何种情况下，需要氧疗、使用呼吸机和气管插管，都有明确的指导，已经形成了共识。

除此之外，在隔离病房高强度的工作环境下，医护人员也不能忽视对重症、危重症病人的密切观察，包括心率、血压、血氧饱和度、血气等较为关键的指标，随时根据变化，调整救治策略和方案，“包括一些体征上的表现和影像学变化，都可以作为预警指标”。

北京医疗队工作更熟练了

在北京医疗队抵达疫区初期，童朝晖就曾来参与会诊，与上次相比，他认为北京队无论在人员心态还是制度规范上，都发生了很大变化。

童朝晖表示，特别是一些没有经历过非典的年轻队员，初到疫区，难免会有紧张的情绪。但随着救治工作的展开，以及院感防护培训的到位，这次来到北京医疗队，他明显感觉到，队员的工作熟练了很多，心态也放松了，“这些也能从出院的比例，以及病人的好转程度上有所体现”。

同时，对于北京医疗队制定的从院感到医疗质量全方位的核心制度，童朝晖也非常认可，“在当地医院要求的基础上，北京医疗队的要求可能更严格，这是对医护人员的保护，也是对医疗质量的保证。”

一些地区出现“床等人”

最近一周，童朝晖作为专家组成员在武汉、孝感、黄石等多地走访，发现许多医院都出现了“床等人”的情况，“我所去的这些医院，不管ICU还是普通病房，都有空余的床位。”

同时，以他的观察，各地对于集中转诊、集中救治重症、危重症病人，也都很好地进行了落实。除了武汉不断增加收治重症、危重症病人的医院，童朝晖考察的其他县市地区，也都设置了专门的医院收治重症、危重症病人，“这种集中救治，对提高治愈率、降低病死率还是有很大帮助的。”